Europa in rosso dopo attacco Iran ma non è panico, salgono oro e petrolio Gli attacchi iraniani alle basi Usa in Iraq pesano sui mercati. Tokyo chiude al ribasso con l’indice Nikkei225 che cede l’1,57%. Il petrolio è tornato sui massimi da sette mesi, mentre continuano gli acquisti sull’oro. Piazza Affari è la peggiore di Enrico Miele

(AFP)

Brusco risveglio per le Borse europee spaventate dalle conseguenze dell’escalation Usa-Iran. Nella notte decine di missili provenienti dall’Iran hanno colpito le basi militari Usa in Iraq e l’attacco, secondo le prime stime, avrebbe provocato almeno 80 morti. La prima conseguenza è che il petrolio è tornato sui massimi da sette mesi, mentre continuano gli acquisti sull’oro, con le Borse asiatiche tutte in calo. Non fa eccezione l’Europa dove il listino peggiore è il FTSE MIB che cede in avvio quasi l'1% ma le vendite portano in rosso tutte le principali piazze finanziarie. I mercati sono ora in attesa di capire quale sarà la risposta di Trump, mentre il ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, dopo gli attacchi ha spiegato che l’obiettivo dell’Iran sarebbe quello difendersi «ma non vogliamo una guerra». Occhi puntati per il futuro del Medio Oriente anche sul vertice di Istanbul tra Putin e Erdogan, mentre in Europa resta al centro dell’agenda la Brexit con l'atteso incontro a Londra tra il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il premier britannico Johnson. Sul fronte macro, invece, la giornata si è aperta col dato negativo degli ordini all'industria manifatturiera tedesca in calo dell'1,3% a novembre (gli analisti si aspettavano un aumento). Ma sui mercati non si sta registrando il panico temuto da alcuni: «Gli operatori - scrivono gli analisti di Mps Capital Services - stanno valutando, almeno per ora, come poco probabile un’accelerazione nella dinamica di ritorsione tra le parti. Tutto questo dopo che Trump ha affermato attraverso un tweet che «va tutto bene» e per ora non sembrerebbe intenzionato a superare la linea rossa rappresentata da un attacco di ritorsione nel territorio iraniano, evento che, con tutta probabilità, farebbe scattare un’escalation vera e propria».

Frena St, male banche ed Fca

A Piazza Affari cede Stmicroelectron che ieri aveva corso sulla spinta delle previsioni di Microchips. In affanno il settore bancario soprattutto con Banco Bpm e Ubi Banca. Le vendite iniziali toccano anche la galassia Agnelli con Fiat Chrysler Automobiles. Frena la sua corsa anche Nexi con gli analisti che sottolineano come manchi ancora un accordo tra il governo e gli operatori per ridurre le commissioni sui micro pagamenti digitali. Tra i pochi titoli in controtendenza si salvano quelli legati al settore energetico con Saipem ed Eni mentre il migliore è Atlantia sulla scia delle indiscrezioni, pubblicate dal Sole 24 Ore, su un maxi piano di investimenti di Aspi per tentare di non perdere la partita con Palazzo Chigi delle concessioni autostradali.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Si rafforza il dollaro, riparte rally petrolio e oro

Sul mercato valutario, l'euro si conferma in calo sotto quota 1,12 e vale 1,115 dollari (contro 1,1138 dollari ieri in chiusura), mentre contro yen vale 120,907 (120,923). Il dollaro/yen è a 108,42. Le tensioni riportano su il prezzo del petrolio con il Wti di febbraio scambiato a 63,2 dollari (+0,9%) e il Brent di marzo a 69 (+1,1%). Alle stelle pure le quotazioni dell’oro, il bene rifugio per eccellenza: le quotazioni sono salite a 1.606,10 dollari l’oncia, il livello più alto dal 2013 mentre il Brent ha toccato il picco di 72 dollari al barile.

Tokyo chiude a -1,5% su timori escalation

Chiusura in netto ribasso per la Borsa di Tokyo dove l'Indice Nikkei ha accusato le crescenti tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco dell'Iran alle basi missilistiche Usa in Iraq. L'indice Nikkei ha terminato in calo dell'1,57% a quota 23.204,76 punti, con una perdita di 370 punti rispetto alla chiusura del giorno precedente. Il più ampio Indice Topix ha terminato in flessione dell'1,37% attestandosi a 1.701,40 punti. L'instabilità geopolitica ha spinto la divisa giapponese sui mercati valutari, favorendo un apprezzamento sia sul dollaro (a 108,30) che sull'euro (a 120,80).

Spread apre stabile a 167 punti

Apertura su livelli invariati per lo spread tra BTp e Bund. Nelle prime battute il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005383309) e il pari scadenza tedesco si attesta a 167 punti base, stabile rispetto al riferimento precedente. In leggero calo il rendimento del BTp decennale benchmark che in avvio è indicato all'1,37% dall'1,39% della vigilia.