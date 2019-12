Europa prende fiato dopo i record, a Piazza Affari deboli le banche I titoli degli istituti di credito perdono terreno in attesa di capire i costi di cui il sistema si dovrà fare carico per il salvataggio della Popolare di Bari. Euro/dollaro poco mosso di Paolo Paronetto

(© Javier Larrea)

Borse europee contrastate dopo i rialzi messi a segno lunedì, coronati dai nuovi massimi toccati a Wall Street. Il FTSE MIB milanese galleggia sulla parità guidato da Snam Rete Gas, Amplifon e Terna. In generale ribasso le banche, mentre il mercato si interroga sui costi di cui dovrà farsi carico il sistema per il salvataggio della Banca Popolare di Bari.

Tokyo, intanto, si è unita al trend positivo della vigilia e ha chiuso in rialzo dello 0,47% ai massimi degli ultimi 14 mesi sull’onda dell’entusiasmo per la prima fase dell’intesa tra Cina e Stati Uniti sui dazi.

Sul mercato valutario, l’euro è poco mosso a 1,1141 dollari (1,1140 ieri in chiusura) e a 122,11 yen (122,17), mentre il rapporto dollaro/yen è a 109,59 (109,65). In modesto rialzo il prezzo del petrolio: il future gennaio sul Wti si conferma sopra quota 60 dollari e sale dello 0,13% a 60,29 dollari al barile. La consegna febbraio sul Brent guadagna lo 0,23% a 65,49 dollari.

Spread in lieve rialzo

Sull'obbligazionario, lo spread tra i BTp e i Bund decennali è in lieve rialzo. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco è indicato a 158 punti base dai 157 punti della chiusura della vigilia (155 punti il finale di venerdì) per effetto di un apprezzamento sul mercato del reddito fisso dei titoli del debito tedeschi. I decennali italiani in avvio mostrano un rendimento dell'1,29% (1,3% lunedì sera e 1,26% venerdì).

