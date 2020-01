Borse deboli, Prysmian e Atlantia pesano su Milano. Giù la sterlina

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

A Parigi, ko Renault: Nissan prepara l'addio all'alleanza

Pesante performance alla Borsa di Parigi per le azioni Renault: le quotazioni risentono delle indiscrezioni riportate dal Financial Times sulla volontà di Nissan di mettere fine alla alleanza ventennale tra le due case automobilistiche. I piani che, secondo diverse fonti, prevedono una divisione totale in ingegneria e produzione, nonché modifiche al consiglio di amministrazione di Nissan, si sarebbero intensificati dopo la fuga di Ghosn dal Giappone alla fine di dicembre.

Hong Kong e Shanghai salgono: ottimismo per firma Usa-Cina

I mercati cinesi hanno chiuso la seduta in rialzo con gli investitori che guardano con ottimismo ai progressi commerciali tra Stati Uniti e Cina che questa settimana dovrebbero firmare la Fase 1 dell'accordo per porre fine alla guerra dei dazi. I volumi degli scambi sono stati bassi, complice anche la chiusura per festività di Tokyo. Ad Hong Kong l'indice Hang Seng ha chiuso in rialzo dell'1,1% mentre nella Cina continentale l'indice di Shanghai ha registrato un progresso dello 0,8% e Shenzhen a +1,4%.

BTp, spread a 155 punti. Rendimento 10 anni a 1,37%

Lo spread tra BTp e Bund è in lieve rialzo sul mercato secondario telematico Mts dei titoli di Stato dopo la brusca contrazione di venerdì. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005383309) e il pari scadenza tedesco è a 155 punti base, in lieve rialzo dai 153 punti del finale di venerdì giornata in cui si era spinto fino ad un minimo di 150 punti base dai 160 punti base registrati giovedì. Risale il rendimento del BTp decennale benchmark indicato all'1,37% dall'1,33% del closing di venerdì(1,38% giovedì).

Sterlina giù: si rafforza ipotesi taglio dei tassi Uk

Questa mattina, è il commento di Mps Capital Services, le vendite «si stanno concentrando principalmente sulla carta italiana su cui potrebbero pesare le aste di domani (su scadenze a 3,7 e 20 anni per un max di 6,75 Mld€) ed il ritorno dei rumor su una possibile emissione sindacata. Al di fuori dall’Eurozona, segnaliamo il forte calo stamattina dei tassi UK dopo le dichiarazioni del membro BoE, Vlieghe, che in un’intervista a FT ha dichiarato di essere pronto a votare a favore di un taglio dei tassi nella prossima riunione se non ci dovessero essere segnali di un miglioramento dell’economia». Queste dichiarazioni hanno influito anche sulla netta correzione della sterlina nei confronti del dollaro e dell'euro. Il cambio euro/sterlina è salito a 0,8569.



