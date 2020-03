Borse rimbalzano sulla scia di Wall Street. Piazza Affari +2%. L’Australia taglia i tassi. Bce: pronti a intervenire Listini previsti in rialzo all’apertura. Paesi G7 discutono di impegno comune ma ancora distanti su misure specifiche da adottare

2' di lettura

L’apertura delle borse europee è in rialzo oggi, in scia al rimbalzo di Wall Street di ieri (+4,6%), uno dei maggiori guadagni giornalieri di sempre. Piazza Affari è la migliore e sale del 2%, sopra un punto percentuale anche gli incrementi di Parigi, Francoforte, Londra e Madrid.

La Royal Bank of Australia ha tagliato i tassi di interesse per la quarta volta quest’anno, portandoli allo 0,5%. E’ la prima banca centrale ad agire per contarstare gli effetti del coronavirus sull’economia.

G7 pronti a impegno comune, ma non c'è accordo su misure immediate

La Banca centrale europea si è detta pronta a intervenire. I mercati si attendono decisioni di concerto delle principali autorità monetarie mondiali. In programma anche un vertice dell’Eurogruppo per fronteggiare l’emergenza dell’epidemia. Oggi è in programma una teleconferenza tra i ministri economici dei Paesi del G7 e i governatori delle principali banche centrali per discutere delle misure di risposta agli impatti del virus sull'economia: tuttavia, secondo quanto riportato da Reuters, la bozza di comunicato in preparazione non conterrebbe impegni specifici di misure fiscali da parte dei governi nè di tagli coordinati ma una disponibilità generale a lavorare insieme per trovare soluzioni.

I listini asiatici, invece, appaiono contrastati, con Tokyo a -1,2%, Hong Kong a +0,1%, mentre Shanghai e Seul segnano +0,6%.

Lagarde, Bce pronta ad adottare misure mirate

«L'epidemia di coronavirus è una situazione in rapido sviluppo che genera rischi per le prospettive dell'economia e per il funzionamento dei mercati finanziari - ha detto Christine Lagarde, presidente della Bce - La Bce monitora da vicino gli sviluppi e le loro implicazioni per l'economia, l'inflazione a medio termine e la trasmissione della nostra politica monetaria. Siamo pronti ad adottare misure appropriate e mirate, come necessario e in maniera commisurata ai rischi di fondo»