Borse europee attese in rialzo dopo il forte recupero dell’Asia In deciso rialzo i listini asiatici con Tokyo a +8,13%. Gli investitori guardano ai piani Usa e alle decisione dell’Ue su Pandemic bond ed Esm.

(Reuters)

I future sulle borse europee segnano un recupero dell’1% per il Dax e dell’1,75 per l’Eurostoxx dopo una seduta di poderosi rimbalzi. Sui listini asiatici l’umore è intonato al deciso ottimismo. Tokyo ha chiuso con un balzo dell’8,13%, mentre la piazza di Shanghai è in rialzo del 2,24% e l’indice Kospi è balzato del 5,89%. In discesa il future sullo spread BTp/Bund (-4,42%) verso 190.

Il dollaro, diventato la rifugio per eccellenza, scambia a 1,0x sull’euro . Ieri la valuta americana aveva ceduto qualche punto rispetto ai massimi da tre anni, per via dell’effetto svalutazione previsto con gli stimoli monetari della Federal Reserve, annunciati illimitati.

L’oro, il classico porto sicuro, nei giorni scorsi è tornato ad apprezzarsi sopra i 1.650 dollaro l’oncia, anche per la minore produzione dovuta proprio al coronavirus, che ha causato la chiusura di alcune raffinerie.

Gli investitori, però, confidano soprattutto nelle misure fiscali dei Governi. In particolare, nel maxi piano di Washington, domenica già bocciato al Congresso. Inoltre, sperano in una svolta politica dell’Unione europea. Il Consiglio discute, infatti, di pandemic bond - una sorta di Eurobond - e dell’Esm, il fondo “salvastati”. Entrambe le soluzioni anticrisi non sono di pronta attuazione e richiedono modifiche ai trattati, perché così come sono congegnate innescherebbero un rigore dei bilanci pubblici controproducente.

Oggi alle 10 è diffuso l’indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche per la situazione corrente e per quella futura. Le statistiche Pmi di marzo anno già segnalato un crollo delle prospettive delle aziende dell’Eurozona.