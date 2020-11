Le Borse si assestano dopo l'effetto vaccino, Tokyo ai massimi da 30 anni Indici azionari in equilibrio dopo il nuovo balzo seguito all'annuncio di Moderna. Nel mese di novembre Piazza Affari è salita del 19% di Andrea Fontana e Cheo Condina

(SyB - stock.adobe.com)

Indici azionari in equilibrio dopo il nuovo balzo seguito all'annuncio di Moderna. Nel mese di novembre Piazza Affari è salita del 19%

3' di lettura

Borse europee in assestamento dopo il nuovo balzo di lunedì 16 novembre legato all'effetto vaccino: da inizio novembre l'Eurostoxx50 ha guadagnato il 17%, Piazza Affari il 19%. Grazie all'annuncio dell'americana Moderna, i listini globali hanno chiuso in volata l'ultima seduta con il Dow Jones che si è fermato a un soffio da 30mila punti. Fisiologica, secondo gli operatori, una giornata di consolidamento - mentre i dati sulla seconda ondata di Covid iniziano a segnare i primi segnali di stabilizzazione - visto che le Borse del Vecchio Continente sono ai massimi da inizio marzo: Piazza Affari è in equilibrio, così come Parigi e Francoforte.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

A Madrid fusione bancaria in vista tra Bbva e Sabadell

Grandi manovre di consolidamento nel settore bancario spagnolo. La

seconda banca del Paese, Bbva, ha annunciato in una nota di avere negoziazioni in corso con Banco Sabadell (quinto istituto iberico) per una possibile fusione. L'annuncio arriva a poche ore da quello sulla vendita delle proprie attività americane a Pnc Financial Services per circa 10 miliardi di euro, operazione che gli permetterà di migliorare il proprio CET 1 di 300 punti base. Alla Borsa di Madrid l'istituto di Bilbao è in netta flessione, mentre il catalano Sabadell corre.

Loading...

Atlantia in risalita, Leonardo arrivano i realizzi

A Piazza Affari in evidenza Atlantia mentre è una giornata di stop per petroliferi e Leonardo: il titolo del gruppo aeronautico è stato protagonista delle ultime sedute dai contratti sulla fornitura di elicotteri da parte del Pentagono e di Airbus. In generale le case di investimento si aspettano che le buone notizie sui vaccini possano favorire i titoli finanziari, i petroliferi e i cosiddetti consumi discrezionali, mentre venga penalizzato il settore sanitario e i beni di prima necessità. Fuori dal Ftse Mib, spiccano tra i bancari, Monte dei Paschi di Siena - grazie ai nuovi rumors sulle mosse che il governo italiano sta attivando per favorire la cessione dell'istituto toscano controllato dal Tesoro - e la Popolare di Sondrio - sulle ipotesi di nuove cessioni di crediti deteriorati.

La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo, aggiornando i massimi degli ultimi 29 anni, spinta dall'ottimismo sull'efficacia dei vaccini anti-Covid annunciata dalle aziende farmaceutiche americane. A fine seduta l'indice Nikkei dei titoli guida ha segnato un guadagno dello 0,42% attestandosi a 26.014,62 punti.

Lunedì 16 novembre le Borse hanno proseguito la rincorsa avviata all’inizio del mese di novembre, complice anche la diffusione di notizie favorevoli sul fronte del vaccino per il virus Covid: ad annunciare ulteriori progressi è stata questa volta Moderna, con indicazioni che si aggiungono così a quelle diffuse nella settimana precedente da Pfizer e BioNTech. Il rialzo di Piazza Affari ha sfiorato il 2%. Da record anche Wall Street, questa volta con l’indice Dow Jones che ha messo a segno un recupero dell’1,6% nella seduta del 16 novembre, mentre il Nasdaq si è “fermato” a +0,63%.