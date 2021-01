Borse, l'Europa col freno tirato tra lockdown e rebus Georgia. A Piazza Affari vola Mps Gli indici del Vecchio Continente non sono incoraggiati dalla campagna vaccinale. A Milano bene gli energetici con il rally del petrolio (si scommette su un accordo Opec+ sulla produzione). Spread stabile in area 115 punti di Stefania Arcudi ed Eleonora Micheli

Le Borse europee si avviano a chiudere in calo e poco sopra i minimi di seduta, con gli investitori che non riescono a scrollarsi di dosso i timori per i nuovi lockdown annunciati per contenere l'epidemia di Covid-19 e le incertezze sulle elezioni per due senatori in Georgia che potrebbe condizionare la libertà di manovra del nuovo presidente Joe Biden.

A sostenere gli indici non bastano dunque le notizie sulle campagne vaccinali che proseguono nei Paesi europei, Italia compresa, pur se con ritardi e con qualche difficoltà a fare partire la macchina organizzativa. E non è di grande aiuto neppure la fiammata del greggio, in rialzo di oltre quattro punti (il Wti è tornato sopra 50 dollari, ai massimi in dieci mesi) sulla prospettiva di un accordo dell'Opec+ sulla produzione.

«Nonostante i vaccini anti Covid siano già in fase di distribuzione, numeri record di contagi in molte aree e blocchi nazionali in paesi come l'Inghilterra, stanno intaccando il sentiment dei mercati finanziari questa settimana», hanno detto gli analisti di ActivTrades, sottolineando che «mentre molti si stanno focalizzando sulla fine della crisi, il ribasso della maggior parte delle borse ha sottolineato quanto sia fragile l'attuale ripresa».

Wall Street in rialzo, occhi sulla Georgia

La Borsa americana, dopo un avvio piatto, prende coraggio e prova a puntare verso l'alto, all'indomani del peggior calo percentuale dal 28 ottobre per Dow e S&P 500, con l'indice delle 500 maggiori società che ha iniziato l'anno in negativo per la prima volta dal 2016. I temi da seguire sono gli stessi che hanno reso difficile la giornata precedente, dopo l'illusoria apertura record: il coronavirus e le elezioni in Georgia. Per quanto riguarda il virus, preoccupano il continuo aumento dei casi negli Stati Uniti e in Europa, a partire dal Regno Unito - costretto al terzo lockdown - e la lenta campagna di vaccinazione: finora, sono state vaccinate poco più di 4,5 milioni di persone negli Stati Uniti, mentre il presidente Donald Trump aveva promesso 20 milioni di vaccinati entro la fine del 2020.

L’ombra di Trump sul voto per il Senato

Gli occhi sono puntati anche sulla Georgia, dove è in corso il voto per i due ballotaggi per il Senato degli Stati Uniti. In caso di vittoria democratica, il partito del presidente eletto Joe Biden avrebbe la maggioranza di entrambi i rami del Congresso, eventualità non particolarmente apprezzata dal mercato, in quanto così i democratici potrebbero avere la forza di varare anche i punti più forti del programma presidenziale, come più tasse per le aziende. A preoccupare gli investitori, in questa circostanza, è anche lo scandalo rivelato dal Washington Post sulla telefonata fatta dal presidente, Donald Trump, al segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, con la richiesta di sovvertire il risultato elettorale dello scorso novembre.

A Piazza Affari bene Fca, acquisti su Saipem e St

Le migliori performance quest’oggi sono quelle dei settori Retailers ed Energy, sulla speranza che i Paesi dell'Opec+ trovino un accordo sulla produzione di petrolio. Tra i titoli milanesi, ancora acquisti su Stmicroelectronics. Brillanti i petroliferi con Saipem ed Eni. In terreno positivo Fiat Chrysler, all'indomani del via libera dell'assemblea dei soci alla fusione con Psa, aspettando che sia ufficializzata la data della distribuzione di un dividendo straordinario di 2,9 miliardi di euro. Deboli Pirelli, dopo che JPMorgan ha tagliato il rating da «neutral» a «underweight» con un obiettivo di prezzo rivisto da 4,1 a 4 euro per azione, ed Hera, che risente della brutta giornata per le utility in Europa.