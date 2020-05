Borse, atteso avvio incerto in Europa mentre l’Asia chiude in flessione Dopo il ribasso Usa, Tokyo chiude a -0,49%. I future sulle piazze continentali sono contrastanti

(AdobeStock)

3' di lettura

Si profila un avvio incerto per i mercati azionari europei, in una giornata ancora condizionata dal succedersi di notizie attorno alla diffusione dell'epidemia di coronavirus e con un occhio alle aste del Tesoro in programma in mattinata. A circa un'ora dal via i future sui principali indici del Vecchio Continente segnano infatti una flessione dell’Eurostoxx pari all’1,74% mentre per il Dax le previsioni sono pù positive (+0,68%). In precedenza Tokyo ha chiuso a -0,49%, mentre l’indice Hang Seng ancora in contrattazione segna un sostanziale pareggio.

Ieri sui mercati azionari europei si è respirata aria moderatamente ottimista (+1,02% in chiusura il Ftse Mib) grazie allentamento delle misure di lockdown in diversi Paesi e alcune trimestrali che infondono un cauto ottimismo sulla tenuta dell’economia in tempi di Covid. Wall Street è rimasta invece più prudente mentre era in corso l’intervento davanti alla commissione del Senato Usa dell'immunologo Anthony Fauci, che ha messo in guardia sulle «conseguenze molto serie» di una riapertura anticipata dell’economia (mentre il vaccino arriverà «forse a fine autunno»). Il mercato ha quindi girato in negativo lasciando sul campo il 2% (indice S&P 500). Il rendimento del BTp decennale, da parte sua, si è mosso poco all’1,90% per uno spread sul Bund a quota 241 .

Sempre ieri, per quanto riguarda le aste del Tesoro italiano, i rendimenti dei BoT a 12 mesi sono scesi come prevedibile rispetto al mese scorso, fissandosi allo 0,248 per cento. Interessanti le richieste (1,71 volte l’ammontare assegnato) che ci si augura di veder confermate oggi quando di fronte ci sarà una prova ben più impegnativa. Sul mercato finiranno infatti sul mercato finirà un quantitativo di titoli fino a 9 miliardi suddiviso fra 4 e 4,5 miliardi di BTp a 3 anni, 2-2,5 miliardi di settennali, 0,75-1 miliardo di titoli a 15 anni e un ammontare analogo di ventennali.

Sarà interessante valutare la risposta del mercato anche alla luce della decisione di un peso massimo come Blackrock, che sta valutando di rivedere la propria posizione sul debito dei paesi del Sud Europa (finora «sovrapesato» nei portafogli) a causa dell’ulteriore incertezza causata dalla sentenza della Corte costituzionale tedesca sul piano di riacquisti di titoli pubblici dell’Eurotower. «È arrivata quando le azioni della Bce per attenuare le ricadute della pandemia sembravano già timide rispetto a quelle della Federal Reserve Usa e minaccia di alimentare nel lungo termine la frammentazione all’interno dell’Eurozona», ha avvertito ieri BlackRock.

Sul fronte macroeconomico, l’attenzione dei mercati si concentrerà su Pil, bilancia commerciale e produzione industriale della Gran Bretagna,

oltre che sulla produzione industriale dell'Eurozona (tutti attesi nella mattinata) e sui prezzi alla produzione in Usa nel primo pomeriggio. per quanto riguarda le trimestrali sarà invece una giornata ancora ricca con i numeri, fra le altre, di Poste, Terna, Acea, Tod's, Cementir, Erg e Pirelli .