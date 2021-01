Borse, l'Europa ritrova lo slancio. Spread sotto quota 120 nonostante crisi Governo Gli investitori tornano a concentrarsi sui fondamentali delle società e mettono da parte le preoccupazioni per i ritardi nella distribuzione dei vaccini. Wall Street in modesto rialzo. Piazza Affari guarda alle dimissioni di Conte e alle evoluzioni della crisi di Governo di Stefania Arcudi e Flavia Carletti

Borse europee in rialzo, dopo gli iniziali timori legati alla pandemia e i ritardi nelle campagne vaccinali, con gli occhi puntati su alcuni risultati trimestrali positivi, a partire da quelli del colosso svizzero Ubs e accolgono con favore la smentita di Astrazeneca sulla scarsa efficacia del proprio vaccino per gli over-65. Intanto, Piazza Affari tiene gli occhi puntati su Roma, dove prende corpo la crisi di Governo con le dimissioni del premier Giuseppe Conte (il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inizierà domani le consultazioni), cosa che però non sembra preoccupare gli investitori.

Alle Borse arriva anche sostegno dal Fondo monetario internazionale che, in un contesto dominato dall’incertezza, ha alzato le stime sull’economia mondiale, sia per il 2020 sia per il 2021 (quest'anno la contrazione dell’economia globale si fermerà al 3,5%, dal -4,4% stimato in precedenza). Per l’Italia, la contrazione nel 2020 sarà del 9,2% secondo il Fmi, in linea con le previsioni del Governo e meglio di quanto stimato a ottobre (-10,6%). Un crollo comunque pronunciato, al quale farà seguito un rimbalzo relativamente modesto, con una crescita limitata al 3% nel 2021, contro il 5,2% precedente.

Wall Street in rialzo, occhi su trimestrali e piano stimoli

Wall Street è in modesto rialzo, dopo la seduta volatile della vigilia, terminata con la chiusura record di S&P 500 e Nasdaq (che inoltre ha aggiornato il proprio primato intraday). Gli investitori seguono la pubblicazione di diverse trimestrali e attendono, dopo la chiusura dei mercati, i conti di Microsoft. Sostegno dal rialzo della fiducia dei consumatori in gennaio (a 89,3 punti il dato del Conference Board, sopra le stime). Si affievoliscono anche le preoccupazioni per i tempi più lunghi (si parla della prima metà di marzo) negli Stati Uniti per il nuovo piano di stimoli all'economia mentre il mercato inizia a guardare alla riunione della Fed, che termina mercoledì 27 e darà nuove indicazioni sulla politica monetaria.

Astrazeneca rassicura su vaccino, M&A sostiene azionario

Le rassicurazioni di Astrazeneca sull'efficacia del proprio vaccino anti Covid anche sulle persone con più di 65 anni e una serie di operazioni di M&A sostengono i listini europei, con il settore chimico e quello finanziario sotto i riflettori. Astrazeneca, che attende entro la settimana il via libera dell'Ema alla distribuzione del vaccino anti-Covid, ha risposto con una secca smentita alle indiscrezioni di stampa e il titolo traina al rialzo il listino londinese. Occhi puntati anche sul settore utility, dopo che Ifm Global Infrastructure ha annunciato l'intenzione di comprare una quota della spagnola Naturgy Energy Group, le cui azioni balzano di oltre il 16% alla Borsa di Madrid. Il private equity svedese Eqt, d'altra parte, sale del 10% dopo aver acquisito Exeter Property Group in un'operazione da 1,9 miliardi di dollari.

In calo Prysmian dopo annuncio bond, bene Tim

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, bene Telecom dopo il lancio della società del cloud Noovle, e bene anche Stellantis. Debole invece Prysmian, che ha annunciato il lancio di un bond equity linked da 650 milioni per il rifinanziamento di debito esistente, che potrà essere convertito in azioni della società.