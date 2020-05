Europa positiva, Milano la migliore dopo sospensione rating Moody's Prevale la fiducia per la «fase 2» e l’attesa per nuove misure di stimolo monetario in Cina. Occhi puntati su BTp «graziati» delle agenzie di rating di Eleonora Micheli e Cheo Condina

Borse europee positive in avvio, con gli investitori che già guardano alla così detta «fase 2», mentre i principali Paesi, dal Giappone agli Stati Uniti, passando per Europa e Gran Bretagna stanno programmando i progressivi allentamenti al lockdown. In Cina è stato giudicato confortante il dato sulle vendite di auto, calate in aprile del 5,5%, in netto miglioramento dai ribassi di marzo (del 41,8%) e soprattutto di febbraio (-80%), anche grazie alle misure di esenzione fiscale lanciate dal Governo lo scorso marzo. Venerdì scorso, inoltre, Wall Street ha chiuso in rialzo, nonostante il pessimo dato sul mercato del lavoro, con il tasso di disoccupazione salito ad aprile al 14,7%. Ma come ha sottolineato il presidente Usa, Donald Trump, il dato era già atteso e in più Oltreoceano sono allo studio nuovi stimoli all'economia. Sulle prime battute Milano sale quasi dell'1%, dopo che venerdì in tarda serata Moody’s ha annunciato il rinvio del verdetto sul rating italiano per l’aggiornamento del proprio calendario. Così il giudizio sul debito pubblico italiano rimane a Baa3. Dbrs, inoltre, ha tagliato solo l’outlook a negativo. In Italia, intanto sta prendendo forma il Decreto Rilancio che dovrebbe anche prevedere un maxi fondo di Cdp per supportare le imprese, anche attraverso interventi diretti nel capitale. Sono ben impostate anche le altre Borse europee, dopo che l’Eurogruppo di venerdì ha definito l’accordo sui prestiti del Mes.



I «miracoli» del Nasdaq

La scorsa settimana si è chiusa con mercati in recupero, sostenuti soprattutto dal succedersi di decisioni che avviano i singoli Paesi verso una «fase 2» della gestione dell’epidemia. Da notare in particolare come a Wall Street l’indice Nasdaq abbia già recuperato circa tre quarti delle perdite e si sia riportato - unico fra i listini principali - oltre i livelli di inizio 2020. Il tutto a dispetto di un’economia Usa che ha raggiunto un tasso di disoccupazione del 14,7% che mai si era visto dopo la Grande Depressione.

In Italia produzione industriale e trimestrali

Il calendario di questa settimana parte in sordina sotto l’aspetto macro , con i soli dati Istat sulla produzione industriale italiana, che nel mese di marzo potrebbe essersi ridotta quasi del 20 per cento. Sul fronte societario continua invece a Piazza Affari la stagione delle trimestrali, anche se a ritmo ridotto rispetto alla settimana alle spalle. Lunedì sono in programma, fra gli altri, i dati di Acsm-Agam, Ascopiave, Banca

Intermobiliare, Brembo, Finecobank, illimityBank, Inwit,

Molmed, Pininfarina, Rcs MediaGroup, Sanlorenzo e Wiit.

Da valutare i passi avanti sul Mes

Sarà invece interessante vedere la reazione sui mercati obbligazionari alle ultime novità di venerdì, giunte praticamente dopo la chiusura dei mercati. L’Eurogruppo sembrerebbe infatti aver trovato un’intesa definitiva sull’uso del Mes per sostenere la spesa sanitaria di contrasto al Covid. Secondo l’accordo, ogni Stato membro potrà spendere fino al 2% del Pil per finanziare la lotta al Coronavirus con finanziamenti a tassi agevolati con durata decennale e senza condizionalità da parte del fondo salva-Stati per l’erogazione dei prestiti, a differenza di quanto era successo con il salvataggio della Grecia.

Occhi su BTp dopo la «grazia» delle agenzie di rating

Ancora più rilevante, ai fini dell’andamento del BTp (che venerdì avevano terminato con tassi decennali all’1,87% e uno spread sul Bund a quota 235) sono le decisioni delle agenzie di rating, che hanno «risparmiato» per il momento nuovi declassamenti al debito pubblico italiano. Moody’s ha per la verità rinviato il verdetto a data futura e resta quindi con il suo «Baa3» che è l’ultimo gradino prima del livello non-investment grade. Dbrs resta, invece con il suo «Bbb high» la meno severa nei confronti del nostro Paese, ma ha rivisto l’outlook a «negativo» da «stabile». In ogni caso, il mercato già valuta da tempo i nostri titoli come junk, o «spazzatura».