Europa "dribbla" il Covid e rialza la testa. Svetta Piazza Affari +1,7% Gli investitori puntano a nuove misure di sostegno all'economia negli Usa e continuano a monitorare l'andamento dei contagi da Covid. A Piazza Affari forti acquisti sulle banche. Spread chiude a 177 punti di Flavia Carletti ed Enrico Miele

Chiusura positiva per le Borse del Vecchio Continente, dopo una mattinata volatile. L'Europa ha "dribblato" i numeri allarmanti sulla diffusione del Covid in diversi Paesi, in testa gli Usa, e tira un sospiro di sollievo dopo che il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz ha definito “proporzionato” il Qe della Banca centrale europea. Parole distensive che hanno spinto soprattutto le banche , in accelerazione sul finale dopo una seduta in costante rialzo. Nel panorama europea svetta Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha chiuso le contrattazioni in progresso dell'1,69%, facendo meglio di Parigi (+0,73%), Francoforte (+1,18%), Madrid (+1,56%) e Londra. Intanto a Wall Street il Dow Jones viaggia in deciso rialzo, con gli investitori che puntano sul varo di nuove misure di sostegno all’economia alla luce dell’aumento dei casi di coronavirus in alcuni Stati e regioni del Mondo e di una probabile nuova ondata di misure restrittive. Resta più indietro il Nasdaq, invece, zavorrato dall'andamento di titoli come Facebook e Twitter, dopo che diversi grandi inserzionisti (tra cui Starbucks, Coca-Cola e Diageo) hanno sospeso le pubblicità sui social network, accusati di non fare abbastanza per limitare i post razzisti e il cosiddetto "hate speech", ovvero i commenti che alimentano l'odio e la discriminazione. In base alle ultime statistiche, il coronavirus sarebbe responsabile di mezzo milioni di decessi e di oltre 10 milioni di contagi nel mondo dall'inizio della pandemia. Preoccupano in particolare la ripresa dei casi in alcuni Stati degli Usa come California, Texas e Florida ma anche la situazione nell'area di Pechino che ha portato al lockdown per 500mila persone nella contea di Anxin. A sostenere i listini, d'altra parte, è arrivato l'indice della Commissione Ue che misura la fiducia di business e consumatori (Esi), che in giugno ha registrato un balzo di 8,2 punti nell'eurozoana portandosi a quota 75,7 punti e nell'intera Unione di 8,1 punti a 74,8. Si tratta dell'incremento più forte su base mensile mai registrato. Nel dettaglio dei singoli paesi, in Francia l'indice è risalito di 9,4 punti, in Olanda di 8,3, in Spagna e Italia di 8,2 e in Germania di 6,6 punti. Dalla Germania è arrivato anche il dato sull'inflazione di giugno: secondo i dati preliminari diffusi da Destatis si stima che i prezzi al consumo siano saliti dello 0,6% a giugno rispetto al mese precedente e dello 0,9% su anno. Le attese erano per una variazione dello 0,3% congiunturale e dello 0,6% tendenziale. L'inflazione armonizzata è salita dello 0,7% rispetto a maggio e dello 0,8% annuo, anche in questo caso sopra le attese.

A guidare i rialzi è il FTSE MIB milanese, sostenuto dagli acquisti su alcuni big industriali e sulle banche. Positiva Fiat Chrysler Automobiles, dopo che i vertici del gruppo, così come quelli di Peugeot, hanno rassicurato gli investitori sui tempi della prevista fusione. Bene anche Cnh Industrial ed Exor, oltre a Banco Bpm e Unicredit.Nel resto d'Europa rimbalzo di Wirecard, che a Francoforte sale del 138% dopo aver annunciato che procederà l'attività nonostante l'avvio della procedura di insolvenza.

Prysmian in evidenza dopo contratto in Germania

Tornando a Piazza Affari, acquisti su Prysmian grazie alla commessa Suedlink che permette al gruppo dei sistemi di cavi di essere presente in tutti e tre i progetti tedeschi delle cosiddette "autostrade dell'energia elettrica", le grandi infrastrutture destinate a portare l'energia verso il centro e il sud del Paese. Dopo essersi aggiudicata contratti per i corridoi SuedOstLink e A-Nord, Prysmian ha annunciato infatti di aver ottenuto commesse anche per il corridoio SuedLink in Germania, il sistema in cavo interrato più lungo di sempre, assegnate dagli operatori dei sistemi di trasmissione tedeschi TransnetBW GmbH e TenneT. Il valore di questo nuovo contratto è superiore agli 800 milioni e porta a 1,8 miliardi il valore dei lavori ottenuti sui tre corridoi tedeschi.

Sale Mps in attesa di novità sul dossier Amco

In rialzo anche Banca Mps in attesa di sviluppi sul dossier Amco, cioè l'operazione di scissione dei crediti deteriorati per un valore lordo di circa 9 miliardi che dovrebbe consentire all'istituto di fare definitivamente pulizia nel proprio portafoglio di crediti portando il rapporto tra non performing e impieghi sotto il 4% da oltre il 13% di fine marzo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero nel week end, si terrà oggi un consiglio di amministrazione straordinario che sarà importante per il procedere dell'operazione: è previsto il deconsolidamento dei crediti a favore di Amco, la società di gestione dei crediti controllata dal Tesoro, attraverso la creazione di una newco al cui capitale Mps contribuirebbe con 1 miliardo di euro. «Il deal aumenterebbe in maniera significativa l'appeal speculativo su Mps poiché favorirebbe un possibile scenario di aggregazione», commentano gli analisti di Equita sim.

Spread in lieve calo a 176 punti, sale il petrolio

Sull'obbligazionario, è in lieve calo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il Bund di pari durata è indicato nei primi scambi a 176 punti base dai 178 punti del finale di venerdì. In frazionale calo anche il rendimento del BTp decennale benchmark, all'l'1,29% rispetto all'1,31% dell'ultimo riferimento.