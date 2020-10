Europa fiacca, spread ai minimi da aprile 2018. Ok di Trump ad aiuti mirati spinge Wall Street Il presidente Usa ha anche detto di essere pronto a firmare una legge per un assegno alle famiglie. A Milano occhi puntati su Nexi dopo che è stato collocato il 13,4% del capitale. Petrolio ancora in calo di Eleonora Micheli e Chiara Di Cristofaro

Le Borse europee proseguono deboli e si avviano verso una chiusura al di sotto della parità, nonostante l'andamento positivo di Wall Street, incoraggiata dall'apertura di Donald Trump ad aiuti mirati all'economia e a una legge che garantisca un assegno da 1.200 dollari alle famiglie. Una piccola inversione di tendenza da parte del presidente americano che in precedenza aveva deciso lo stop alle discussioni sul nuovo pacchetto di aiuti fiscali, cosa che aveva messo il freno agli indici.

Sull'Europa pesa anche il dato peggiore delle attese sulla produzione industriale in Germania in agosto, che indica le difficoltà della ripresa economica dopo la crisi innescata dalla pandemia di Covid-19.

Wall Street in rialzo con cambio di rotta di Trump su aiuti

La Borsa americana viaggia in rialzo, grazie alla parziale retromarcia del presidente statunitense Donald Trump sugli aiuti economici. Alla vigilia, gli indici avevano chiuso in forte ribasso dopo il tweet in cui Trump annunciava la fine delle contrattazioni tra repubblicani e democratici su un nuovo piano di stimoli economici per famiglie e imprese colpite dalla crisi, specificando che riprenderanno «dopo le elezioni, subito dopo la mia vittoria, quando passeremo un grande piano di stimoli che si concentrerà sulle piccole imprese e sui lavoratori americani». Ore dopo, il presidente ha invece chiesto al Congresso di approvare degli aiuti mirati per le compagnie aeree e le piccole imprese per un totale di 160 miliardi di dollari, più gli assegni da 1.200 dollari per i cittadini in difficoltà.

Banco Bpm in evidenza, Castagna vede consolidamento banche

Sono deboli le azioni delle banche, dopo la buona performance della vigilia, innescata dalle parole della presidente della Bce, Christine Lagarde, che ha preannunciato nuove misure per sostenere la ripresa economica, che appare più ‘traballante’ con l’innalzamento dei nuovi contagi da coronavirus. Non ha escluso neppure eventuali ulteriori ritocchi dei tassi, pur sottolineando che prima saranno varate misure più efficaci. Banca Pop Er è la peggiore, mentre va avanti l'aumento di capitale da 802 milioni, che terminerà il prossimo 23 ottobre. Sono tuttavia in controtendenza le Banco Bpm, spinte dall'ipotesi che l'istituto sia in prima fila per realizzare una fusione. La speculazione è stata alimentata dalle parole del numero uno, Giuseppe Castagna, che durante un convegno ha dichiarato che in Italia il processo di consolidamento del settore bancario andrà avanti, soprattutto sulla spinta della fusione Intesa-Ubi.

A Piazza Affari scivola Nexi

Sull'azionario milanese, Nexi accusa una delle performance peggiori del Ftse Mib, dopo che i fondi Mercury hanno venduto un pacchetto di azioni pari al 13,4% del capitale a un prezzo di 15,50 euro, a sconto sulle quotazioni di Borsa (ieri il titolo ha chiuso a 16,855 euro). a questo punto i fondi si sono impegnati a non vendere ancora azioni, almeno nei sei mesi successivi alle nozze tra Nexi e Sia. E' debole anche Telecom Italia, dopo che ieri S&P ha abbassato a negativo l'outlook della società, pur confermando per adesso i rating sul debito. Rating che potrebbero essere tagliati se la stessa Telecom non riuscisse a portare la leva finanziaria "al di sotto di 4,2 volte". In coda al listino i titoli oil con Tenaris , Eni e Saipem in calo. Sale Moncler e sono gettonate le Enel, dopo la debolezza delle ultime sedute.

Spread BTp/Bund a nuovi minimi da aprile 2018

Si stringe ancora lo spread tra BTp e Bund che aggiorna i minimi dall'aprile 2018, con il rendimento sul decennale italiano sui minimi storici allo 0,77%. "In Area euro, continua la compressione del premio per il rischio dei titoli italiani, con la Spagna che ne ha preso il posto di paese 'malato' dell’Eurozona", commentano gli analisti di Mps Capital Services. Toni 'dovish' sono arrivati dal capoeconomista, Lane, secondo cui per assicurare un ritorno dell’inflazione all’obiettivo, la politica monetaria dovrà rimanere accomodante anche dopo la crisi, mentre il membro spagnolo De Cos, ha segnalato che la Bce potrebbe espandere ed estendere le attuali misure a sostegno dell’economia.