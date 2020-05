Tensioni Usa-Cina piegano le Borse. A Wall Street effetto Buffett sulle compagnie aeree Si moltiplicano i timori per l’economia dopo la nuova crisi tra Washington e Pechino sull’origine del coronavirus. In attesa che la “fase 2” faccia sentire i suoi effetti sulla ripresa, la domanda di petrolio resta al palo. Contrazione senza precedenti della manifattura nell'eurozona di Enrico Miele e Cheo Condina

Trump non prolunga le misure restrittive e attacca la Cina

Le tensioni Usa-Cina sull’origine del coronavirus e il nuovo crollo del petrolio piegano le Borse europee, che viaggiano in territorio negativo nella seduta del 4 maggio. I listini - che devono fare i conti con la storica frenata della manifattura nel Vecchio Continente - cedono tutti intorno al 3% (solo Londra è praticamente piatta) con le vendite che stanno affossando soprattutto i comparti legati a energia, auto e banche. Nelle scorse ore, il presidente americano Donald Trump e il segretario di Stato Mike Pompeo hanno puntato il dito con forza contro Pechino, minacciando nuovi dazi e accusando il Paese asiatico di avere creato il virus in laboratorio, nascondendone la reale gravità per avvantaggiarsi sul resto del mondo. Sui mercati europei continuano così a pesare le preoccupazioni sull’andamento dell’economia, con il primo trimestre che è stato il peggiore in oltre cento anni di storia per i Paesi occidentali.

Borsa di New York in rosso, effetto Buffett sul comparto aereo

Anche Wall Street è in rosso dopo il rally di aprile. Crollano i titoli delle principali compagnie aeree americane dopo che la società di Warren Buffett, Berkshire Hathaway ha annunciato di aver venduto le sue posizioni nel settore aereo: United Airlines, Delta, American Airlines perdono oltre il 10%. Nel corso dell'annuale meeting con gli azionisti, inoltre, il finanziere di Omaha ha lanciato messaggi molto cauti sulla ripresa dell'economia e sui rischi del settore finanziario. La holding di Buffett ha perso quasi 50 miliardi di dollari nel primo trimestre.

Al quadro complessivo non fanno da supporto i dati marco che stanno misurando l'impatto del lockdown: l'Italia e l'intera eurozona, infatti, hanno registrato una contrazione senza precedenti, al minimo storico, della produzione manifatturiera a causa delle restrizioni per contenere la pandemia.

Incognita Corte Costituzionale tedesca sugli acquisti Bce

Mentre il petrolio, dopo una mattinata in netto calo – con la domanda globale di greggio ai minimi – è tornato sui livelli dell'ultima settimana di aprile con le quotazioni in area 26 dollari al Londra e in area 19 a Ney York. Nel mondo i contagi da Covid hanno ormai superato 3,5 milioni, l’Italia entra in queste ore nella cosiddetta “fase 2” dopo avere toccato domenica 3 maggio il minimo di decessi (174) dall’inizio della pandemia. Tra gli investitori c’è attesa anche per il 5 maggio quando la Corte Costituzionale tedesca emetterà il proprio verdetto sul Qe della Bce. «A pesare sui mercati il mix diprofit warning, deboli dati macro e le rinnovate tensioni con la Cina» sintetizzano gli analisti di Mps Capital Services, che si concentrano proprio sui possibili effetti della decisione della Corte tedesca: «Una pronuncia negativa - avvertono - implicherebbe che la Bundesbank non potrebbe più partecipare al piano di acquisti, mettendo a rischio anche il Pepp».

A Piazza Affari vendite su Cnh e Fca, male Atlantia

Sul listino principale milanese, le vendite penalizzano soprattutto i titoli petroliferi a partire da Tenaris, che cede oltre il 5% dopo i conti, ed Eni in scia con la debolezza del greggio. In rosso la galassia Agnelli, da Cnh a Fca, visto che l'inasprirsi delle tensioni Usa-Cina potrebbe sfociare in una nuova guerra commerciale, penalizzando il settore auto. Giù anche i titoli più esposti all’export come Cnh e STMicroelectronics, oltre alle banche, mentre Atlantia è in fondo al listino dopo un rally di un mese e mezzo, che l'ha portata a recuperare il 50% circa in Borsa. La holding dei Benetton cede terreno anche per le indiscrezioni su nuove tensioni nella maggioranza tra Pd e Cinque Stelle sulla gestione del negoziato con la concessionaria. In questo contesto si salvano le utility ma la migliore è Diasorin in attesa di novità sui test sierologici sul Covid-19. Sul resto del listino, Fincantieri segna un rialzo a due cifre dopo la maxi-commessa dalla Marina Usa per quasi 800 milioni di dollari.