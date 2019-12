Mano tesa di Pechino su dazi spinge le Borse europee, occhi sul lavoro Usa. A Milano corre ancora Moncler La nuova schiarita Usa-Cina, dopo che Pechino ha deciso di escludere alcuni prodotti dai dazi sulle importazioni americane, sostiene i settori esposti, a partire da auto e tecnologici. A Piazza Affari accelera infatti St. Bene Unicredit, prese di beneficio su Ferragamo. Petrolio stabile in attesa dell'Opec, spread poco mosso in area 177 punti di Stefania Arcudi

Marciano in rialzo le Borse europee nell'ultima seduta della settimana, incoraggiati dalle evoluzioni del braccio di ferro Usa-Cina sui dazi: dopo che giovedì il presidente americano Donald Trump ha detto che il dialogo procede, oggi Pechino ha teso una mano a Washington e ha deciso di escludere alcuni prodotti dall'aumento dei dazi sulle importazioni americane (in particolare su alcuni prodotti di soia e suino). Il clima più rilassato sostiene i settori più esposti, a partire da auto e tecnologici (a Milano infatti svetta Stmicroelectronics). I mercati attendono inoltre notizie sull'occupazione americana (il dato di novembre sarà diffuso nel primo pomeriggio italiano).



Così Parigi sale dopo, il dato stabile sul deficit commerciale, e Francoforte snobba il calo della produzione industriale (-1,7% a ottobre, sotto le attese). Dopo il calo di ieri, torna a salire Milano, mentre restano sotto i riflettori le tensioni sulla manovra, con lo scontro sulle tasse a tenere banco (lo spread è stabile a 177 punti, come la chiusura precedente).

A Milano ancora in rialzo Moncler, banche positive

Sul FTSE MIBcontinua a correre Moncler, nella seduta precedente in rally sull'interesse del colosso francese del lusso Kering, e sono positive Unipol e Pirelli . In coda al listino principale, dove comunque mancano spunti significativi, ci sono Salvatore Ferragamo, che alla vigilia aveva guadagnato più del 7%, e le utility. Banche in territorio positivo, con Unicredit, Ubi Banca e Bper tra le migliori, poco mossa invece Fiat Chrysler Automobiles, nonostante la bagarre con il Fisco, che chiede tasse arretrate per 1,5 miliardi sulla ristrutturazione di fine 2014, dopo l'acquisto di Chrysler.

Bene Unicredit, Equita rafforza il «buy»

Seduta positiva per Unicredit, che con un rialzo superiore all'1,3% è tra le migliori del Ftse Mib (+0,42% il listino principale), ancora sostenuta dai giudizi positivi degli analisti sul nuovo piano industriale al 2023. In particolare, Equita ha rafforzato il «buy», alzando l'obiettivo di prezzo da 16,20 a 16,50 euro per azione. In generale, gli analisti avevano giudicato il piano in linea con le attese, ma hanno apprezzato l'aumento della remunerazione. Tra l'altro ieri Moody's ha confermato il rating «Baa3» con outlook stabile e ha giudicato il piano quadriennale «credit positive», ovvero con possibili ricadute positive, soprattutto in virtù della volontà di preservare i fondamentali e la redditività del gruppo in un contesto di crescita lenta in Europa, con un obiettivo di Npe ratio sotto il 3,8% al 2023 (contro il target del 5,5% per fine 2019 e il 7,7% di fine 2018).

Spread stabile in area 177 punti

Andamento stabile per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario dei titoli di Stato Mts. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005383309) e il pari scadenza tedesco apre la seduta a 177 punti base, stesso valore di ieri. Ora si muove leggermente al ribasso a 176 punti. Rendimento del BTp decennale benchmark in lieve calo a 1,47% dall'1,48% della vigilia.

Greggio sotto i riflettori in attesa dell'Opec, euro poco mosso

Il petrolio è piatto dopo che i Paesi Opec hanno acconsentito, in linea di principio, a nuovi tagli della produzione nel primo trimestre 2020 per sostenere i prezzi. Le riunioni proseguono oggi e, nel frattempo, il future gennaio sul Wti, scende dello 0,12% a 58,36 dollari al barile, mentre il Brent a febbraio vale 63,33 dollari (-0,09%).

Sul mercato valutario, l'euro è in rialzo e vale 1,1107 dollari (1,1094 ieri), mentre contro yen vale 120,689(120,69 ieri). Il dollaro/yen è a 108,654.