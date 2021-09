Borse europee al palo aspettando i dati sul mercato del lavoro Usa, sprint Stellantis - Per Wall Street record senza fine

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si muovono poco sopra la parità le Borse europee, dopo una chiusura solo in leggero rialzo per la Borsa di Tokyo questa mattina e all'indomani di una chiusura contrastata a Wall Street, con il Nasdaq che continua a macinare record. Ha acquistato un cero slancio dopo un avvio sottotono il FTSE MIB a Piazza Affari, quando i principali listini continentali restano più indietro con il CAC 40 a Parigi e il DAX 30 a Francoforte. Tra i titoli a Milano, in luce Stellantis dopo l'annuncio di un accordo definitivo per l'acquisizione di FIFS Holdings Corp, capofila di First Investors Financial Services Group, società di finanziamento auto indipendente leader negli Stati Uniti, con una transazione regolata interamente per contanti del valore di circa 285 milioni di dollari.

Occhi puntati sul mercato del lavoro Usa

Gli investitori aspettano il nuovo rapporto sul mercato del lavoro Usa in calendario per domani, dopo il deludente dato di ieri sull'occupazione: secondo l'agenzia Adp, nel settore privato negli Stati Uniti l'occupazione è cresciuta di 374.000 posti ad agosto, contro stime per 600.000, influenzata negativamente dall'aumento dei casi di Covid-19, dovuto alla diffusione della variante Delta, che ha frenato le assunzioni. Intanto oggi usciranno i nuovi dati settimanali sulle richieste di sussidi di disoccupazione. L'attenzione sul mercato del lavoro negli Usa è alta alla luce delle parole del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, secondo il quale il mercato del lavoro è «migliorato più del previsto», ma la disoccupazione è ancora «troppo alta». Per Powell, servono miglioramenti nel mercato del lavoro prima di dare inizio al tapering, ovvero alla riduzione degli acquisti di titoli, misura di stimolo per l'economia. Intanto, ieri il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, si è detto convinto che la Banca centrale europea debba prepararsi alla fine del suo programma di acquisti visto il rischio che l’inflazione superi le attese. E per oggi in Europa è atteso il dato sui prezzi alla produzione, utile anche per valutare le spinte inflazionistiche.

Loading...

In luce Bper dopo rialzo rating di Fitch

Banca Pop Er in evidenza a Piazza Affari dopo che Fitch ha alzato il rating sulla banca. Mercoledì 1 settembre, l'agenzia Fitch ha migliorato i giudizi di rating assegnati a Bper Banca, in particolare il rating sui depositi a lungo termine è stato alzato da BB+ a BBB- in area “investment grade” e il rating emittente a lungo termine è stato aumentato da BB a BB+ con outlook confermato a “stabile”. L’azione di rating, come spiegato dall'agenzia in una nota, «riflette da un lato la solida posizione di capitale della banca, unitamente a un miglioramento della qualità del credito grazie al significativo calo dell’incidenza dei crediti deteriorati, e dall’altro i benefici in termini di posizionamento competitivo, volumi e prospettive reddituali derivanti dall’acquisizione del ramo d’azienda da Intesa Sanpaolo».



Euro si mantiene sopra 1,18 dollari, petrolio debole

Sul fronte dei cambi, l'euro passa di mano a 1,1843 dollari (1,185 ieri in chiusura dei mercati europei) e a 130,31 yen (130,40), quando il dollaro vale 110,03 yen (110,01). Il prezzo del petrolio è in leggero calo dopo che l'Opec+ ha deciso di continuare ad alzare in maniera progressiva la produzione, con incrementi di 400.000 barili al giorno ogni mese fino alla fine del 2022, come deciso nella riunione di luglio. Il contratto scadenza Novembre sul Brent del Mare del Nord scivola dello 0,22% a 71,43 dollari al barile e quello consegna Ottobre sul Wti dello 0,28% a 68,4 dollari al barile.

Prezzo petrolio - Brent Loading...