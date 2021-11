L'Europa tenta il recupero, a Milano in luce Azimut e Saipem

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo una prima parte di giornata all'insegna dell'incerteza, le Borse europee stanno cercando di imboccare la via dei rialzi, ma proseguono comunque con il trend improntato alla cautela della settimana scorsa, quando anche Wall Street aveva perso terreno, pur rimanendo in prossimità dei massimi storici. In particolare, il CAC 40 di Parigi, l'AEX di Amsterdam e il DAX 40 di Francoforte oscillano sulla parità. Anche il FTSE MIB di Milano, dopo un avvio in calo, si è portato sui valori di venerdì. Recupera l'IBEX 35 di Madrid.

Dopo i recenti dati sull’inflazione di ottobre gli investitori temono che la Federal Reserve possa decidere di innalzare il livello del tapering adesso pari a 15 miliardi di euro al mese rispetto all’iniziale quota di acquisti mensili di 120 miliardi di dollari al mese. L’istituto potrebbe anche ritoccare i tassi di interesse prima del previsto, ossia l’anno venturo. L’indice dei prezzi americani, infatti, il mese scorso si è portato al 6,2% rispetto a un anno prima, mettendo a segno l'aumento maggiore dal 1990. Anche i prezzi alla produzione sono volati dell'8,6% rispetto a un anno prima, l'aumento maggiore da quando sono registrate queste statistiche, ovvero dal novembre 2010. Dalla Cina sono arrivati invece dati incoraggianti: la produzione industriale a ottobre è salita su base annua del 3,5%, mentre le vendite al dettaglio sono aumentate su base annua del 4,9%.

A Milano Tim sotto i riflettori, acquisti su Saipem

A Piazza Affari continua a correre Azimut, dopo la trimestrale pubblicata la settimana scorsa, ed è ancora sotto la lente Telecom Italia, dopo il nulla di fatto sulla rete emerso dal cda di giovedì. Si rincorrono intanto mille voci sul futuro della compagnia, oltre che sui malumori dell’azionista Vivendi. A passo rapido anche Saipem, che si è aggiudicata due nuovi contratti offshore, uno in Australia e uno in Turchia, per attività di trasporto e installazione (T&I) per un totale complessivo di oltre 600 milioni di dollari. Moncler beneficia della notizia che per il terzo anno consecutivo si è stata confermata negli indici Dow Jones Susstanibility World Europe, ottenendo nell’S&P Global Corporate Sustanability Assessment 2021 il punteggio più alto del comparto Textile Apparel & Luxury Goods. I titoli, inoltre, beneficiano delle prospettive positive sul settore del lusso indicate dalla società di consulenza Bain & Company e da Fondazione Altagamma.

Bene Tokyo, segnali incoraggianti dalla Cina

La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo (+0,56%), nonostante sia emerso che nel terzo trimestre del 2021 l'economia giapponese ha segnato un calo dello 0,8% rispetto al trimestre precedente e del 3% su base annua, risentendo della situazione pandemica. Dalla Cina, invece, sono arrivati dati incoraggianti: la produzione industriale a ottobre, secondo i dati comunicati dall'Ufficio nazionale di Statistica cinese, è salita su base annua del 3,5%, in ulteriore aumento rispetto al +3,1% di settembre. Nei primi 10 mesi del 2021, la crescita si è attestata a +10,9% sullo stesso periodo del 2020. Le vendite al dettaglio, inoltre, sono salite a ottobre del 4,9% annuo, in accelerazione dal +4,4% di settembre.

Pechino, ChiNext chiude a -0,8% primo giorno di scambi

Chiusura in calo, nel primo giorno di contrattazioni, per ChiNext, il listino della Borsa di Pechino lanciato dalle autorità di Pechino con l'obiettivo di sostenere le piccole e medie imprese che incontrano difficoltà nella raccolta di capitali. All'esordio il ChiNext Price Index ha segnato un calo dello 0,8% attestandosi a 3.401,87 punti dopo una apertura positiva. Sul listino sono quotate le azioni di 80 società; di queste dieci hanno debuttato oggi dopo aver raccolto 1,5 miliardi di yuan (235 milioni di dollari) dalle vendita di azioni nella fase di preparazione. Le altre aziende sono state trasferite dal National Equities Exchange And Quotations, lanciato nel 2021 che consente alle pmi di raccogliere fondi prima di essere quotate in Borsa.

Andamento dello spread Btp / Bund

Spread in discesa sotto 120 punti

Andamento in calo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005436693) e il pari durata tedesco è indicato in apertura a 119 punti base, in flessione rispetto ai 121 punti della closing di venerdì scorso. In calo anche il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta nelle prime battute allo 0,93%, dallo 0,96% del riferimento precedente.