I venti di guerra sull’Ucraina affondano le Borse Ue, a Milano banche ko. Spread vola a 170

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - I venti di guerra in Ucraina alimentano l'avversione al rischio e consigliano prudenza agli investitori, che in avvio di settimana alleggeriscono le posizioni sull'azionario puntando su asset a basso rischio come i titoli di Stato e lo yen. Viceversa sulle Borse europee sono in netto rialzo i corsi delle materie prime, a partire da palladio e grano, la cui fornitura globale dipende in larga misura da Russia e Ucraina, ma anche il gas.

Così a Piazza Affari il FTSE MIB è arrivato a perdere quasi quattro punti, affossato dalle banche, ma non vanno molto meglio il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, il Ftse 100 di Londra e l'AEX di Amsterdam. Da monitorare euro/dollaro, in calo a 1,135, e lo spread BTp-Bund balzato in area 170 punti, sui livelli di giugno 2020, anche a causa degli acquisti di Bund dell’ultima seduta, in funzione del suo effetto-rifugio in caso di tensioni.

A picco anche la Borsa di Mosca e il rublo

L'indice Rtsi, denominato in dollari, cede il 3,97%, dopo essere arrivato a perdere oltre 5 punti (cede oltre il 12% da inizio anno). Crolla anche la valuta russa, arrivata oltre 88 rubli per euro, per poi assestarsi a 86,5, e a 78 rubli per dollaro, prima di stabilizzarsi a 76,5. A fine gennaio, la moneta russa aveva superato la soglia psicologica di 80 rubli per dollaro, per la prima volta da novembre 2020, mentre l'euro aveva superato i 90 rubli. La banca centrale russa è intervenuta sospendendo l'acquisto di valuta estera nel tentativo di limitare le perdite. Un ulteriore segnale della preoccupazione dilagante è il fatto che il rublo e il mercato azionario russo soffrono anche se il prezzo del petrolio è alto (al di là della debolezza odierna), con l'Ural, il petrolio russo, arrivato oltre i 92 dollari al barile. Anche in Ucraina, il rischio di un'imminente invasione russa pesa molto sulle previsioni di crescita e sulla valuta locale, la grivnia, che è scesa al suo livello più basso in quattro anni (33 per un euro e 29 per un dollaro), appesantita dalla fuga di capitali, costringendo la banca centrale a spendere più di un miliardo di dollari per cercare di tenerla a galla.



A Milano giornata nera per le banche, giù anche automotive

Tra le blue chip milanesi le vendite colpiscono in primo luogo le banche, con realizzi su Banco Bpm, dopo la corsa di venerdì innescata dalle voci su una possibile opa da parte di Unicredit. Ma tra le peggiori ci sono anche Banca Pop Er e Intesa Sanpaolo. Giù anche i titoli dell'automotive, con Cnh Industrial e Stellantis in calo molto marcato, mentre, come succede anche nel resto del Vecchio Continente, limita i danni il comparto energia: cali inferiori a un punto per Snam Rete Gas e Terna, un po' più marcati per Eni, Hera e Italgas.

Spread vola a 170 punti, top da giugno 2020

Dopo un'apertura in frazionale calo, lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei, balza a quota 170 punti base, e torna ai livelli di giugno 2020, in un clima dominato dai timori per la possibile escalation di un conflitto in Ucraina. E dopo una settimana che ha confermato la tendenza all'allargamento emersa dopo l'ultima riunione della Bce. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco tocca quota 170 punti base dai 165 registrati all'avvio e i 166 punti del closing di venerdì. Il rendimento del BTp decennale banchmark scende all'1,90% dall'1,95% dell'apertura e dall'1,96% dell'ultimo riferimento della vigilia.



Prezzi del gas in rally, petrolio tira il freno

Il petrolio, dopo un primo movimento verso l'alto, rallenta il passo dopo i rialzi messi a segno nelle ultime 8 settimane. Il Wti con consegna marzo è in calo sotto i 93 dollari al barile, mentre il Brent di pari scadenza scende sotto i 94 dollari.

In netto rialzo invece il prezzo del gas, che guadagna il 10% a 85,20 euro per megawattora ad Amsterdam dopo aver toccato il massimo da fine gennaio a 88 euro.