Le Borse puntano su vaccini e ripresa. Attesa per le decisioni della Fed L'Europa si muove in rialzo e segue l'Asia dopo qualche segnale di incertezza Attesa per la riunione della Fed, mentre l'attenzione è sulle banche dopo la raccomandazione della Bce sui dividendi

La campagna di vaccinazione anti-Covid – già iniziata in Usa, Canada e Regno Unito – con l’Ema che ha anticipato al 21 dicembre la decisione su quello Pfizer, spinge i listini europei, che cercano di non farsi intimidire dai nuovi lockdown “natalizi” che rischiano di frenare la già fragile ripresa economica. Per ora non sembra pesare sull’umore dei mercati la raccomandazione della Bce alla banche di evitare o limitare i dividendi fino a settembre 2021. Sale l’attesa, nel frattempo, per le decisioni che annuncerà il Fomc, il braccio operativo della Fed, sui tassi Usa e per gli sviluppi della trattativa al fotofinish sulla Brexit.

Occhi puntati su Federal Reserve e Congresso Usa

I mercati si concentrano sulle decisioni della Federal Reserve, la Banca centrale statunitense, che arriveranno in serata. Per Luigi Nardella di Ceresio Investors, "la Fed manterrà politiche estremamente accomodanti fintanto la ripresa economica non sarà solida e soprattutto la disoccupazione non sarà tornata sui livelli pre-pandemia". Nella riunione di dicembre, prosegue Nardella, "la banca centrale potrebbe decidere di allungare l’orizzonte temporale degli acquisti di Treasuries e concentrarli su scadenze più lunghe. Powell continuerà a chiedere al Congresso di approvare nuove misure di sostegno a famiglie e imprese. Il coordinamento tra politica monetaria e fiscale rimane fondamentale", conclude. Proseguono infatti anche le trattative al Congresso per l’approvazione dell’atteso nuovo piano di stimoli fiscali per l’economia.

Indici Pmi sopra le stime rafforzano il tono positivo

Il tono positivo sui mercati si è accentuato con gli indici Pmi migliori delle stime. In particolare, il mercato guarda al Pmi tedesco che mostra la “resistenza” in corso nell'economia della Germania, con la forza della produzione manifatturiera che continua a compensare la debolezza dei servizi, mentre in Francia l’indice composito è al massimo da 4 mesi. In Europa, il Pmi di dicembre sale a 55,5, con l'indicatore composito a 49,8. "Incoraggia notare - dice Ihs Markit che pubblica le stime - che le previsioni sull’attività futura sono balzate al livello record in 32 mesi, poiché le recenti notizie sugli sviluppi del vaccino hanno alimentato aspettative più rosee".

Acquisti su Bpm, giù Cattolica dopo rottura jv

Sul Ftse Mib il focus è sulla rottura della joint venture di bancassicurazione tra Banco Bpm, molto forte in avvio (ma piu ha ridotto decisamente i guadagni) e la compagnia Cattolica che scivola. Bene Enel il cui cda potrebbe dare il via libera alla vendita della quota di Open Fiber al fondo Macquarie. Acquisti su Unipol e i petroliferi con Tenaris in luce. In fondo al listino deboli Intesa Sanpaolo, lusso e farmaceutici.

Dollaro sui minimi dall'aprile 2018

Il dollaro Usa sta perdendo terreno rispetto alle altre principali valute. Il dollar index, l'indice che misura la performance del biglietto verde, ha raggiunto infatti il minimo da aprile 2018. "Gli investitori stanno abbandonando il dollaro/ bene rifugio e stanno comprando invece beni percepiti come più rischiosi, alla ricerca di maggiore profitto", spiegano gli analisti di ActivTrades. "Il rinnovato ottimismo - aggiungono - è dovuto alle speranze che altri vaccini anti-Covid vengano approvati per l'uso mentre l'ambiente politico più stabile a Washington supporta le speranze di un accordo sullo stimolo economico".