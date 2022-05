Borse europee caute in attesa del Pil Usa, rublo giù dopo intervento banca centrale

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee tentano di difendere il recupero messo a segno mercoledì in attesa della pubblicazione della seconda lettura sul Pil americano del primo trimestre. La parola d’ordine rimane comunque prudenza dopo che ieri i verbali dell’ultimo vertice della Federal Reserve hanno confermato l'orientamento dell'istituto per aumentare i tassi di 50 punti base nelle prossime due riunioni e dopo che l’agenzia di rating Moody’s ha tagliato le stime di crescita dell’economia globale. Gli investitori continuano poi a valutare le parole del premier cinese Li Keqiang sulle difficoltà per l'economia nel secondo trimestre a causa delle restrizioni anti-Covid. Il FTSE MIB di Piazza Affari è così vicino alla parità, insieme agli altri indici continentali. Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, sotto i riflettori Bper dopo il via libera della Bce all'acquisizione di Carige. Debole Stmicroelectronics, colpita dalle vendite sul settore chip che già avevano spinto in ribasso il comparto sui mercati asiatici.

La Banca centrale russa taglia ancora i tassi

Sul fronte macroeconomico, la banca centrale russa ha tagliato il tasso di riferimento per la terza volta da inizio aprile per sostenere l'economia colpita dalle sanzioni internazionali. Il tasso è stato abbassato all'11% dal 14 per cento. L'aumento iniziale al 20% dal 9,5% di fine febbraio aveva lo scopo di sostenere un rublo in rapido indebolimento e limitare un'impennata dell'inflazione, ma da allora il rublo ha riguadagnato terreno e ottenuto guadagni con le entrate in valuta estera dall'export di petrolio e gas che sono aumentate grazie al rincaro dei prezzi. «La pressione inflazionistica si allenta sulla scia della dinamica del tasso di cambio del rublo e del notevole calo delle aspettative d'inflazione di famiglie e imprese», ha affermato la Banca centrale, aggiungendo che «le condizioni esterne per l'economia russa sono ancora difficili e limitano notevolmente l'attivita' economica». La mossa ha avuto immediate conseguenze sul rublo, che perde circa il 4% nei confronti del dollaro a 62,25 per un biglietto verde. La valuta russa si è indebolita così di circa il 12% nelle ultime due sedute dopo essere salita ai massimi dal 2018 grazie alla crescita dell'export spinta dal caro energia.

Loading...

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Moody's taglia le stime crescita dei paesi avanzati

In Italia a maggio si stima un aumento sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 100,0 a 102,7) sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 108,4 a 110,9). Lo ha comunicato l'Istat. La fiducia delle imprese torna così vicina al livello dello scorso febbraio, grazie al miglioramento dei servizi di mercato e del commercio al dettaglio.

L'agenzia di valutazione Moody's tuttavia ha tagliato le stime sul Pil delle economie avanzate, dato che l'invasione russa in Ucraina e i lockdown in Cina a causa della pandemia si aggiungono agli shock dell'offerta e spingono l'inflazione verso l'alto. La previsione per il 2022 è ora di +2,6% contro il +3,2% stimato a marzo. Moody's ritiene comunque che nessun paese del G20, a eccezione della Russia, finirà in recessione nel 2022 o nel 2023.

Bper pronta all'acquisizione di Carige dopo l'ok Bce

Tornando ai titoli di Piazza Affari, per quanto riguarda Bper dopo l'ok della Bce l'acquisizione di Carige potrà essere formalizzata entro i primi 10 giorni di giugno e sarà seguita dal lancio dell'opa sulla banca genovese. Quanto invece a St, il settore sconta le indiscrezioni secondo le quali Apple potrebbe limitare a 220 milioni di pezzi la produzione di iPhone per il 2022, cifra sotto le attese del mercato. Ma sul titolo, segnalano gli operatori, incide anche l'outlook deludente arrivato dal gruppo dei chip Nvidia. Sul Ftse Mib debole Telecom Italia nel giorno del cda sul tema Fibercop-rete unica.