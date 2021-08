Borse europee poco mosse nel giorno di Powell a Jackson Hole

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si muovono con prudenza le Borse europee nel giorno dell'intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, al simposio di Jackson Hole, in calendario per le ore 16 italiane. È in lieve rialzo il FTSE MIB a Piazza Affari, quando viaggiano sulla parità il Dax30 a Francoforte e il Cac40 a Parigi. Nella seduta del 27 agosto, le tensioni legate all’attentato all’aeroporto di Kabul hanno allontanato Wall Street dai massimi storici con Tokyo in calo nella seduta di oggi. Allo stesso tempo gli investitori mantengono un atteggiamento guardingo in attesa di carpire eventuali novità sulla politica monetaria che potrebbero emergere dal simposio dei banchieri centrali in corso venerdì 27 agosto a Jackson Hole.

Massima attenzione a indicazioni sul tapering

Al centro delle attenzioni c'è il tapering, ovvero la riduzione dell'acquisto di titoli di Stato (80 miliardi) e titoli garantiti da mutui ipotecari (40 miliardi) per 120 miliardi al mese, che dovrebbe iniziare prima della fine dell'anno, come auspicato, anche ieri, da Robert Kaplan e James Bullard, a capo delle Fed di Dallas e St. Louis. Bullard ha evidenziato i rischi da un aumento dell'inflazione, che potrebbe diventare «un peso per tutti, soprattutto per le famiglie a basso reddito». «C'è un boom economico, non c'è bisogno di altri stimoli», ha aggiunto. Un tapering condotto in tempi rapidi «permetterebbe di avere maggiore flessibilità sui tassi e, se l'inflazione rallenterà, l'aumento dei tassi potrebbe essere rimandato». Kaplan ha detto che «la Fed dovrebbe annunciare il piano per il tapering alla riunione di settembre», con inizio «intorno a ottobre», aggiungendo di credere ancora che dovrebbe esserci «un primo rialzo dei tassi d'interesse nel 2022». Entrambi hanno affermato che «l'economia sta imparando a convivere con il coronavirus» e che la variante Delta non inciderà sulla ripresa. Sull’argomento è intervenuto anche Rick Rieder, il capo degli investimenti di BlackRock (la più grande società al mondo di gestione del risparmio) sollecitando la banca centrale degli Stati Uniti ad avviare il programma di drenaggio della liquidità (che attualmente viaggia al ritmo di 120 miliardi di dollari al mese): «È ora di iniziare, la liquidità è troppa», ha detto nel corso di un’intervista rilasciata alla Cnbc.

Il simposio di Jackson Hole interessa da vicino anche i mercati europei, nonostante Christine Lagarde,presidente della Banca centrale europea, non parteciperà all’evento. Alcuni analisti segnalano che i livelli di inflazione tra le due aree (2,2% nell’Eurozona e 5,4% negli Usa) sono talmente distanti da immaginare una separazione nel breve termine delle politiche monetarie con la Bce che potrebbe restare più a lungo espansiva rispetto alla Fed.

A Milano recuperano le banche, contrastate le utility

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, in evidenza Banco Bpm e Bper. Recupera terreno Stmicroelectronics, mentre sono contrastate le utility, con Enel, Italgas e A2a. Nel resto del listino, è in rialzo Cerved Information Solutions dopo che Castor Bidco, che fa capo alla Ion di Andrea Pignataro, ha alzato il prezzo dell'opa a 10,2 euro dai precedenti 9,5. Allungato dal 31 agosto al 9 settembre il periodo di adesione all'offerta.

Asta BoT semestrali per 6,5 mld, rendimento sale a -0,519%

Il Tesoro ha collocato in asta BoT semestrali (scadenza 28/2/2022) per 6,5 miliardi di euro. La richiesta era pari a 8,32 miliardi di euro (1,28 il rapporto di copertura). In lieve rialzo (+1 punto) il rendimento, pari a -0,519 per cento. Il regolamento dei titoli cade sul 31 agosto.