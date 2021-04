Borse europee avanti piano dopo i record di Wall Street

3' di lettura

Il balzo record del Pil cinese nel primo trimestre dell’anno, che corrobora le indicazioni positive sulla ripresa post Covid arrivate dai dati macroeconomici statunitensi, dà sostegno alle Borse europee, all’indomani dei nuovi record di Wall Street (Dow Jones per la prima volta sopra i 34.000 punti in chiusura). Dopo i lievi guadagni della seduta precedente, il FTSE MIB di Milano, il DAX 30 di Francoforte e il CAC 40 di Parigi e l'IBEX 35 di Madrid viaggiano tutti in territorio positivo. Ad ogni modo, Piazza Affari fa fatica a superare la soglia dei 24.500-25.000 punti, rivelatasi «maledetta» negli ultimi 12 anni.

Tra gennaio e marzo l’economia della Repubblica Popolare ha fatto segnare un incremento record del 18,3% annuo e la produzione industriale è cresciuta del 14,1% annuo in marzo. I segnali incoraggianti sullo stato di salute dell’economia globale spingono al rialzo anche in corsi del petrolio, che si avviano a chiudere la miglior settimana da inizio febbraio, mentre prosegue la discesa dei rendimenti dei titoli di Stato dopo la recente corsa.

A Piazza Affari bene Stellantis, debole Atlantia

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione Stellantis sale dopo i dati sulle immatricolazioni europee di marzo, che hanno registrato una crescita del 140,9% a fronte del +62,7% del mercato. Bene anche Cnh Industrial, che ha confermato di voler completare lo spin off di Iveco il prima possibile. In aumento anche Buzzi Unicem, mentre Atlantia risente del nuovo possibile rinvio della trattativa per il riassetto di Autostrade per l'Italia.

Sicit balza sopra prezzo Opa

Fuori dal listino principale balzo seduta brillante per Sicit Group che è tra le migliori di Piazza Affari, dopo l'Opa volontaria totalitaria annunciata da Circular BidCo e finalizzata al delisting dal Mta, segmento Star. Il titolo della società, attiva sul mercato dei biostimolanti per l’agricoltura, ha superato il prezzo dell'offerta pari a 16 euro per ogni azione portata in adesione, meno l’importo di qualsiasi eventuale dividendo (l'assemblea dei soci del 29 aprile dovrà approvare una cedola da 0,55 euro per azione), per un esborso massimo di 362,376 milioni di euro.

Sui mercati torna appetito al rischio

I mercati finanziari vivono l’ultima seduta della settimana in un contesto di generale appetito al rischio. Il Vix viaggia sotto i 17 punti, minimi da oltre un anno. Il rendimento dei Treasury Usa a 10 anni - il cui rialzo fino all’1,75% a marzo ha fatto ballare i listini, Nasdaq in particolare - sembra essersi preso una pausa e viaggia al di sotto dell’1,6% nonostante gli ultimi dati relativi all’inflazione negli Usa a marzo (2,6% su base annua) abbiano battuto le attese (2,4%). È il segnale che molti investitori stanno iniziando a credere alle parole del governatore della Federal Reserve Jerome Powell che definisce solo temporanea la recente fiammata dei prezzi.

Spread stabile in area 102 punti

Andamento stabile per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005422891) e il pari durata tedesco si attesta a 102 punti base, invariato rispetto al valore registrato al closing precedente. Sale lievemente il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesa, in avvio, allo 0,74% dallo 0,73% della vigilia.