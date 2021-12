Borse europee poco mosse, Milano sulla parità nell’ultima seduta dell’anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Andamento poco mosso per le Borse europee, con i principali indici che si muovono comunque sopra la parità. Il FTSE MIB è in linea con gli altri listini continentali, tra scambi poco vivaci e un clima semi-festivo. Resta alta l'attenzione sui dati Covid-19, anche se i livelli record di contagio toccati in molti Paesi non sembrano pesare sull'andamento dei mercati azionari. Dopo la chiusura contrastata di ieri 29 dicembre, con S&P500 ancora da record, è previsto un avvio abbastanza piatto anche per Wall Street, con i future che sono poco sopra la parità. Aspettando la fine dell'anno, gli investitori preferiscono non prendere posizione, considerando comunque che il 2021 si chiuderà con il segno più per i listini europei e per Milano, Parigi e Amsterdam si registrano progressi rispetto alla fine del 2020 superiori al 20 per cento. Più contenuto, ma sempre a doppia cifra, il rialzo di Francoforte, quando Madrid mostra un guadagno annuale più limitato. Sul fronte macro, dagli Usa sono arrivate le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, inferiori alle attese. Intanto, questa mattina, la Borsa di Tokyo ha terminato la seduta in calo ma l'intero 2021 in rialzo, quando le Borse cinesi di Shanghai e Shenzen hanno chiuso la giornata in terreno positivo. Quella di oggi è l'ultima seduta dell'anno per Milano e Francoforte, mentre scambieranno il 31 dicembre a orario ridotto Parigi e Madrid, insieme a Londra e a New York.

A Piazza Affari, tra i titoli, vanno meglio quelli più difensivi come le utility: Snam Rete Gas, Italgas e Hera. Bene Ferrari che recupera terreno dopo le vendite della vigilia, con acquisti anche su Diasorin e Amplifon. È un'altra seduta di vendite per il comparto petrolifero con Tenaris e Saipem, quando è ancora debole Nexi. Dopo l'andamento positivo di ieri 29 dicembre, in controtendenza con il comparto bancario, scivola Banca Pop Er. In rosso anche Atlantia e Unipol.

Loading...

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

In calo le richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa

Negli Stati Uniti, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione, nella settimana terminata il 18 dicembre, è diminuito di 8.000 unità a 198.000, secondo quanto riportato dal dipartimento del Lavoro; le attese erano per un dato pari a 205.000 richieste. Il dato della settimana precedente è stato rivisto da 206.000 a 205.000. Nel pieno della pandemia, gli Stati Uniti avevano registrato un massimo di 6,9 milioni di nuove richieste settimanali. La media delle ultime 4 settimane è di 199.250, in calo di 7.250 dalla media della settimana precedente, la più bassa dal 25 ottobre 1969. Il numero complessivo dei lavoratori che ricevono i sussidi di disoccupazione – relativo alla settimana terminata il 18 dicembre, l'ultima per la quale è disponibile il dato – ha registrato un calo di 140.000 unità a 1,716 milioni di unità, il dato più basso dal 7 marzo 2020. Il numero totale delle persone che ricevono gli aiuti dei vari programmi statali e federali, compresi quelli per l'emergenza Covid-19, era di 2.177.355 nella settimana conclusa l'11 dicembre novembre, in aumento di 39.363 unità dalla settimana precedente.



Attività record per Euronext, capitalizzazione 6.900 mld

Euronext ha registrato livelli di attività record sui suoi mercati primari nel corso del 2021, confermando la posizione di leader europeo per le quotazioni azionarie e di leader mondiale per le quotazioni obbligazionarie. Tra Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Milano e Parigi, il circuito Euronext ospita 1.959 emittenti equity, per una capitalizzazione complessiva di 6.900 miliardi. Numeri che la rendono, sottolinea una nota, «di gran lunga» il maggior operatore di mercato nella regione europea in termini di capitalizzazione di mercato. Il 25% delle azioni quotate in Europa sono scambiate su mercati Euronext. Nel dettaglio, nel corso del 2021 ci sono state 212 nuove quotazioni, record storico, che hanno raccolto 26 miliardi con una capitalizzazione aggregata di 123 miliardi.

Spread BTp/Bund stabile a 134 punti base

Apertura stabile per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il pari scadenza tedesco è indicato alle prime battute a 134 punti base, lo stesso valore del finale di ieri, 29 dicembre. In lievissimo aumento il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato una prima posizione all'1,17% dall'1,16% del closing di ieri.