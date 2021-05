Borse europee aspettano con fiducia lavoro Usa, ma Enel frena Milano

3' di lettura

L'attesa per il dato sul lavoro negli Stati Uniti di aprile (dopo i 916.000 posti di lavoro creati a marzo, le attese sono per 1 milione di nuovi occupati per un tasso di disoccupazione in calo dal 6% al 5,8%) e la chiusura record di Wall Street alla vigilia favoriscono gli acquisti sulle Borse europee, che hanno si attestano in rialzo, con l'eccezione di Milano, sotto la parità, frenata da Enel e Tenaris.

Anche il dibattito sui vaccini, con la cancelliera tedesca Angela Merkel a fare da contraltare alla volontà del presidente americano Joe Biden di sospendere i brevetti, contribuisce a rasserenare il quadro sul settore farmaceutico mentre buone notizie arrivano dalla produzione industriale tedesca, sopra le attese a marzo (+2,5%). Così il DAX 30 di Francoforte è il migliore nel Vecchio Continente, bene anche Londra e l'IBEX 35 di Madrid, mentre restano più indietro il CAC 40 di Parigi e il FTSE MIB di Milano, mentre per altro si attende l'aggiornamento di Moody's sul rating italiano, in arrivo in serata.

Euronext lancia bond da 1,8 mld

Euronext, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ha lanciato un'offerta di obbligazioni senior in tre tranche da 600 milioni di euro ognuna, per un totale di 1,8 miliardi. I proventi netti dell'emissione saranno utilizzati per rifinanziare parzialmente l'acquisizione del Gruppo Borsa Italiana, completata il 29 aprile per un corrispettivo finale di 4,444 miliardi. Il bond sarà ammesso alla negoziazione sul mercato regolamentato di Euronext Dublin a partire dal 17 maggio 2021 e ha un rating "BBB" assegnato da S&P. Oltre che su altre piattaforme di trading elettronico, le obbligazioni a 5, 10 e 20 anni saranno negoziabili su Mts BondVision e Mts BondsPro.

Sui mercati rotazione verso i titoli ciclici

Sui mercati finanziari è ripartita la rotazione verso i titoli ciclici - che peraltro è stato il copione del primo trimestre dell’anno - dopo la pausa di aprile dove l’indice tecnologico aveva ripreso vigore. Ma le recenti parole del segretario al Tesoro americano Janet Yellen - secondo cui sarebbe giusto aspettarsi un moderato rialzo dei tassi di interesse - hanno innervosito nuovamente gli investitori pesati sul comparto tech, tecnicamente fra i più esposti a un’eventuale stretta monetaria da parte della Fed.

A Milano brilla Recordati, Enel in coda dopo i conti

A Piazza Affari il filo conduttore sono le trimestrali con Leonardo - Finmeccanica positiva dopo i dati pubblicati alla vigilia. Il periodo, evidenzia Equita, è stato «leggermente meglio delle attese nonostante la prevista debolezza delle aerostrutture». Tra le migliori Interpump Group, mentre - sempre dopo i conti - Enel è in calo. Per gli analisti «tenuto conto dei diversi one off registrati nel periodo è sostanzialmente in linea con le attese», ma «la qualità dei risultati del primo trimestre è quindi leggermente inferiore alle attese». A passo rapido Recordati, che era stata tra le peggiori alla vigilia dopo il ribasso di utile e fatturato nel primo trimestre. Bene anche Unipol in attesa dei conti. Gli analisti si aspettano sorprese positive, a partire da Intesa Sanpaolo che vede «un buon set di risultati sia da Unipol sia dalla controllata UnipolSai, anche senza considerare le componenti straordinarie legate alla vendita della Torre Velasca e a Bper Banca».

Spread stabile sotto i 115 punti

Andamento piatto per i titoli di Stato scambiati sul secondario telematico Mts. Il decennale italiano è però in lieve progresso, così come il Bund decennale, con l'effetto che il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005422891) e il pari scadenza tedesco si attesta a 113 punti base, stesso livello del finale di giovedì. L'apprezzamento dei corsi dei titoli italiani però si riflette sul rendimento del decennale che scende allo 0,91% dallo 0,92% segnalato alla vigilia.