Borse europee positive. A Milano scenari aperti su Generali e Mediobanca

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo una settimana negativa (le Borse americane hanno chiuso con il calo maggiore da giugno e quelle europee hanno terminato tutte in ribasso), i listini del Vecchio continente provano a rialzare la testa. Tutti in rialzo dunque il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 30 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, il Ftse 100 di Londra e l'AEX di Amsterdam. Questo dopo che le Borse asiatiche hanno chiuso la prima seduta della settimana in rialzo.

In questo contesto, gli investitori continuano a interrogarsi sulle future mosse delle banche centrali del mondo e soprattutto della Federal Reserve, l’istituto che per primo potrebbe varare il tapering, ossia la riduzione dei sostegni all’economia. Intanto, la settimana scorsa, la Banca centrale europea ha in parte rassicurato i mercati, annunciando una revisione soft del programma pandemico Pepp. Sullo sfondo rimane l’attenzione anche sull’andamento della pandemia e sul suo impatto sul Pil mondiale: Goldman Sachs ha dato una sforbiciata alle previsioni di crescita dell’economia americana, che nel 2021 dovrebbe salire del 6% anziché del 6,4%. Inoltre, nei prossimi giorni sono attesi i dati sull’inflazione negli Stati Uniti e nell’Eurozona.

I motivi di preoccupazione

A prescindere da motivi specifici (come la sentenza contro Apple, che ha fatto cadere i titoli tech venerdì penalizzando Wall Street e Nasdaq), a impensierire i mercati sono i tre picchi che sembrano essere stati raggiunti. Uno: il picco nella politica monetaria, dato che la Fed dovrebbe presto avviare la riduzione degli stimoli e la Bce in settimana ha lievemente ridotto il ritmo di acquisti di titoli. Due: il picco nella politica fiscale, dato che ormai sia negli Usa sia in Europa sono state sparate tutte le cartucce, e ora restano le incognite sul successo dei gradi piani di investimenti. Tre: il picco nella crescita economica, dato che molte banche d’affari (a partire da Goldman Sachs Morgan Stanley) stanno iniziando a rivedere al ribasso le stime di crescita degli Stati Uniti. Anche a causa della variante Delta. Il timore è insomma che le banche centrali ritirino o riducano gli stimoli monetari, proprio mentre l’economia inizia a mostrare i primi segnali di affaticamento.

A Milano occhi su Generali e Mediobanca

A Piazza Affari attenzione rivolta a Generali, dopo che a sorpresa nel fine settimana Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio hanno annunciato la costituzione di un patto di consultazione su Generali, aperto a terzi, in vista dell'assemblea per il rinnovo del cda in agenda con l'approvazione del bilancio 2021. I due imprenditori hanno vincolato quasi l’11% del capitale, quota che sfiora quella di Mediobanca pari al 12,93%. Per altro sia Del Vecchio, sia Caltagirone sono soci di Piazzetta Cuccia, con una quota rispettivamente del 18,9% e del 3%, elevabile al 5%. Potrebbero inoltre essere sotto osservazione le banche: si avvicina infatti la data del 14 ottobre quando l’assemblea dei soci di Intesa Sanpaolo sarà chiamata a deliberare sulla distribuzione dei dividendi oltre ai 694 milioni staccati a maggio. Gli investitori, inoltre, si interrogano sulle trattative di Unicredit per rilevare asset di Banca Mps.

Corre Retelit, Chiara Ferragni mette le ali a Safilo

Fuori dal listino principale scatto di Retelit, che è arrivata a 3 euro, allineandosi al nuovo prezzo dell'opa di Asterion, attraverso Marbles. I termini sono infatti stati modificati: la soglia minima per il successo dell'Opa scende dal 66,67% al 50% più un'azione e il corrispettivo per ciascuna azione Retelit sale da 2,85 a 3 euro.

Inoltre, Chiara Ferragni mette le ali a Safilo Group: è stato siglato un nuovo accordo pluriennale per il design, la produzione e la distribuzione della prima collezione eyewear in licenza a marchio Chiara Ferragni. L’intera gamma di occhiali, da sole e da vista, verrà presentata per la Primavera Estate 2022 e sarà disponibile da gennaio 2022.

Andamento dello spread Btp / Bund

Spread in lieve calo a 102 punti

Prima seduta della settimana in frazionale calo per lo spread tra BTp e Bund che si mantiene appena sopra la soglia dei 100 punti base. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005436693) e il pari durata tedesco è indicato a 102 punti base dai 103 della chiusura di venerdì. Resta sui livelli della chiusura della scorsa settimana, invece, il rendimento del BTp decennale banchmark che si attesta ancora allo 0,71 per cento.