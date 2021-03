Borse: le banche spingono l’Europa, Milano la migliore: a Piazza Affari sprint Cnh Riflettori sulle decisioni sul vaccino J&J, in arrivo in settimana. Sul Ftse Mib a passo rapido Mediolanum, Banca Generali e Bpm. Spread in rialzo in area 105 punti di Stefania Arcudi ed Eleonora Micheli

IL Covid brucia 137 miliardi di euro di consumi

Riflettori sulle decisioni sul vaccino J&J, in arrivo in settimana. Sul Ftse Mib a passo rapido Mediolanum, Banca Generali e Bpm. Spread in rialzo in area 105 punti

4' di lettura

Le Borse europee viaggiano in netto rialzo nella prima seduta della settimana, sostenute in particolare dalle banche. Mentre gli indici sono tutti in territorio positivo, la migliore è Piazza Affari, con Cnh Industrial, Mediolanum e Stellantis in prima fila. Non desta preoccupazione il brutto dato sulla produzione industriale tedesca, che a sorpresa a gennaio è calata del 2,5% rispetto a dicembre e del 3,9% rispetto a un anno fa. Gli investitori sono tornati a scommettere sull’imminente ripresa dell’economia, spinta dalle vaccinazioni di massa, anche se per adesso il ritmo sul Vecchio Continente è lento. Giovedì l'Ema dovrebbe pronunciarsi sul vaccino monodose di J&J, già approvato negli Stati Uniti.

Ad ogni modo gli investitori guardano avanti, in attesa di un ritorno alla normalità. Nel frattempo, tengono sotto controllo i rendimenti dei bond, che potrebbero salire ancora se la ripresa sarà forte. I tassi sui Treasury americani a dieci anni la scorsa settimana hanno superato l'1,6% sul timore che si determini un surriscaldamento dell’economia visto che le vaccinazioni procedono a passo spedito ed è in arrivo il piano voluto dall’amministrazione Biden da 1.900 miliardi di dollari.

A Piazza Affari petroliferi in spolvero, corre Cnh Industrial

Sul FTSE MIB bene i titoli oil, anche se il petrolio ha rallentato la sua corsa dopo la fiammata delle ore precedenti. Exor guadagna dopo l'annuncio dell'acquisizione del 24% del capitale del noto marchio di scarpe Loubutin. Della galassia Agnelli, oltre a Cnh Industrial, si distingue Stellantis. Mediobanca naviga sopra i 9 euro per azione, con gli investitori che attendono le mosse sia di Leonardo Del Vecchio, sia di Francesco Gaetano Caltagirone: entrambi potrebbero acquistare ancora titoli. Fuori dal paniere principale, Cerved mette a segno un rialzo a doppia cifra dopo avere confermato le trattative per cedere la controllata Cerved Credit Management. Isagro vola con un rialzo superiore al 100%, dopo la cessione all'americana Gowan e l'annuncio dell'opa a 2,76 euro.

Loading...

Cnhi in cima al Ftse Mib, focus su Monarch e Iveco

Cnh Industrial ingrana la marcia a Piazza Affari tanto da vantare la performance migliore del Ftse Mib (da inizio anno le quotazioni della società guadagnano circa il 25%). A riaccendere i riflettori sull’azienda della galassia Agnelli sono più fattori: dalle scommesse sulla ripresa dell'economia americana, a cui il gruppo è fortemente esposto, alla mossa annunciata nei giorni scorsi per entrare nel business dei trattori elettrici a guida autonoma, fino alla speculazione sulla cessione di Iveco, sotto la lente dello stesso Governo. Intanto nei giorni scorsi le azioni hanno incassato giudizi positivi da parte degli analisti dopo l’annuncio dell’acquisizione di una quota di minoranza dell’azienda Usa, Monarch Tractor. Banca Akros, ad esempio, ha alzato il target di prezzo a 15 euro, apprezzando l’intenzione della casa di accelerare i progetti sul trattore elettrico e a guida autonoma.



Scatta Cattolica dopo accordo con Banco Bpm

Cattolica balza di oltre cinque punti dopo l'accordo con Banco Bpm sulla prosecuzione della partnership nel bancassurance e dopo il via libera del cda al piano di rimedio Ivass, entrambi resi noti nella tarda serata di venerdì, dunque a mercati chiusi. Le due notizie eliminano sicuramente una componente di incertezza attorno alla compagnia, alla quale resta comunque da implementare la seconda tranche, da 200 milioni, di aumento di capitale sui complessivi 500 milioni richiesti dalla Vigilanza.



Andamento dello spread Btp / Bund Loading...

Spread in rialzo in area 105 punti

Andamento in rialzo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005422891) e il pari durata tedesco è indicato a 105 punti base dai 100 punti del closing di venerdì. Fermo sul riferimento della vigilia, allo 0,76%, il rendimento del BTp decennale benchmark.