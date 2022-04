Borse europee positive, Milano in scia. Attesa del mercato per l’esito della sfida Generali

Euro torna a quota 1,05 dollari, in calo il gas

Sul mercato dei cambi, l'euro recupera dai minimi da cinque anni sul dollaro a 1,0552 da 1,0522 in chiusura il 28 aprile. Rialza in parte la testa anche lo yen, alla vigilia ai minimi da 20 anni contro il dollaro dopo che la Banca centrale nipponica ha confermato la politica monetaria ultra-accomodante. Un euro vale 137,44 yen (da 137,67), il dollaro è a 130,29 contro la divisa giapponese (130,79). Ancora in rialzo il prezzo del petrolio, mentre gli operatori valutano le conseguenze di un possibile stop europeo alle importazioni di greggio dalla Russia. Il contratto consegna giugno sul Brent sale dello 0,9% a 108,6 dollari al barile (+0,8% a 108 dollari il future luglio) e quello di pari scadenza sul Wti dello 0,61% a 106 dollari. In calo, infine, il prezzo del gas naturale in Europa: sulla piattaforma olandese Ttf il contratto con consegna giugno cede l'1,8% a circa 98 euro per megawattora.

Amazon ed Apple deludono in after-hours a Wall Street

Tornando a Wall Street, il titolo di Amazon è calato del 10% nell'after-hours, subito dopo la pubblicazione della trimestrale. La società di e-commerce ha registrato un utile “adjusted” per azione di 7,38 dollari, contro attese per 8,36 dollari, su ricavi di 116,44 miliardi di dollari, contro attese per 116,3 miliardi. A pesare sull'andamento del titolo sono anche le previsioni per il secondo trimestre, con ricavi tra i 116 e i 121 miliardi di dollari, sotto le attese, che erano per 125,5 miliardi. I ricavi di Apple, invece, nel primo trimestre del 2022, sono cresciuti di quasi il 9% rispetto a un anno prima. Il titolo di Apple perdeva però circa il 4% nell'after-hours, dopo un inizio in rialzo, a causa delle parole del cfo di Apple, Luca Maestri, che ha avvertito sui problemi per l'attuale trimestre, a partire da quelli sulle catene di approvvigionamento legati al Covid-19, che potrebbero provocare una perdita in termini di vendite stimata in 4-8 miliardi di dollari.