In Europa prevale la cautela, a Milano Tim cerca il riscatto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee dopo la giornata negativa di Wall Street, e in particolare dei tecnologici, si muovono all'insegna della cautela e rallentano il passo, dopo un avvio positivo in scia alle principali piazze asiatiche (+1,1% Tokyo, +3,3% Hong Kong, +0,7% Seul). Così zoppicano il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, dopo il calo della fiducia delle imprese (107 punti a gennaio, il secondo calo consecutivo), il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

Le Borse asiatiche sono state sostenute dalla decisione della banca centrale cinese di abbassare i tassi su alcune scadenze di prestiti a sostegno della ripresa economica. Bene anche i dati sulle esportazioni giapponesi del mese di dicembre (+17,5% e sopra le attese). Da segnalare però sul fronte dei rapporti Usa-Cina le dichiarazioni del presidente Biden secondo cui ancora non ci sono le condizioni per rimuovere le tariffe commerciali verso Pechino introdotte dal suo predecessore.

Detto questo, è ancora il rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato in Europa e Stati Uniti a guidare gli indici: in attesa del dato sull’inflazione di dicembre dell’Eurozona e i prezzi alla produzione in Germania, i rendimenti dei bond governativi potrebbero tornare sotto pressione e con essi le Borse. Cos

Tim cerca il riscatto, ancora bene il lusso

A Piazza Affari si distinguono le performance delle auto, con Stellantis e Cnh Industrial tra le migliori. Risveglio per Telecom, che ha lasciato sul terreno il 9% da inizio settimana alla luce delle indiscrezioni sui progetti di riassetto discussi in cda che allontanano l'ipotesi di un'opa da parte di Kkr. Moncler rallenta dopo la corsa del lusso alla vigilia dopo i conti di Richemont e di Burberry. Fiacchi i petroliferi, con Eni e Saipem in coda, in scia al calo del greggio.



Euro/dollaro stabile, rallenta il petrolio

Sul mercato valutario, l'euro tratta in linea con le posizioni di ieri sera a 1,1364 dollari (1,1354). Euro/yen sale a 130,05 yen (129,67), dollaro/yen a 114,37 (114,26). Prezzi del petrolio in frenata dopo la nuova fiammata indotta alla vigilia dall'incremento delle stime della domanda da parte dell'Aie: la consegna marzo del Brent torna a 88,15 dollari al barile, la medesima scadenza del Wti scende a 85,64 dollari al barile. Prezzi del gas in discesa in Europa: sulla piattaforma Ttf i valori sono di 70,4 euro al megawattora(-6,8%).

Resta cruciale il nodo dei tassi

A incidere sulle Borse da giorni è il rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato. Mercoledì il tasso del Bund decennale è tornato per un po’ sopra quota zero, che non vedeva dal 2019, mentre il rendimento dei Treasury a 10 anni e a 2 anni resta sui livelli pre-pandemici. Questo rincaro dei tassi dei titoli di Stato, dovuto proprio alla fiammata inflattiva e all’attesa di una decisa stretta monetaria negli Stati Uniti, sta penalizzando le Borse. Soprattutto i titoli tecnologici, dato che il rialzo dei tassi va a svalutare l’attualizzazione dei loro utili futuri: per questo da inizio anno i titoli tech perdono il 6,16% in Europa e il 7% circa in America. Per contro, invece, l’aumento dei tassi avvantaggia le banche (che infatti guadagnano da inizio anno l’1,65% a Wall Street e l’8,36% in Europa) e vari settori cosiddetti «value» o comunque «old economy». Gli occhi anche oggi saranno dunque puntati sull’andamento dei tassi di mercato.

Spread cala a 141 punti, stabile il rendimento decennale

Andamento in calo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (IT0005436693) e il pari scadenza tedesco si attesta a 141 punti base dai 143 punti del closing della vigilia. Stabile il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta nelle prime battute all'1,41%, invariato rispetto ai livelli della vigilia.