Europa in rialzo dopo voto tedesco, ma rallenta con timori Cina

In luce Leonardo ed Eni, in coda Amplifon

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, si mettono in luce Eni e Tenaris, favorite dal rialzo del greggio, e Unicredit, mentre spunta l'ipotesi di un patto di consultazione tra le Fondazioni, in attesa della presentazione del nuovo piano industriale dell'istituto, in arrivo a novembre. Tra le migliori Leonardo - Finmeccanica: contribuiscono a mettere sotto i riflettori i titoli del gruppo, spiegano dalle sale operative, le indiscrezioni su un'offerta all'Esercito italiano per il programma Aics (Armored infantry combat system). Resta indietro invece A2a, mentre il calo dell'avversione al rischio penalizza le utility. In coda Amplifon e Diasorin.

La Doria si allinea a prezzo ipotesi cessione e Opa

Giornata di forti ribassi per La Doria, dopo l'avvio delle trattative con Investindustrial per la cessione della partecipazione di maggioranza, pari al 63%, per un valore di 16,5 euro per azione. Gli accordi in discussione prevedono che, una volta completato il trasferimento della quota a una società del gruppo Investindustrial, sia promossa un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni La Doria in circolazione, al prezzo di 16,50 euro ognuna e il coinvolgimento di alcuni dei soci venditori nella gestione di La Doria post operazione.

Spread stabile a 101 punti dopo elezioni tedesche

Andamento poco mosso per lo spread tra BTp e Bund che non risente dell'esito delle elezioni tedesche con il Bund che si mantiene sostanzialmente sulle posizioni di venerdi' scorso. Nelle prime battute il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005436693) si attesta a 101 punti base, stabile rispetto al closing di venerdì scorso. In calo frazionale il rendimento del BTp decennale, che è indicato in avvio allo 0,78% dallo 0,79% del closing precedente.