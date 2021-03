Borse europee positive con ok a piano Usa e vaccino J&J, a Milano scatta Leonardo Il gruppo della difesa ha confermato il progetto di quotazione di Drs. Bene anche Diasorin. Debole Atlantia dopo il no all'offerta della cordata Cdp per Aspi. Euro/dollaro poco mosso, spread a 100 punti. In rialzo il petrolio di E. Micheli e P. Paronetto

Dai mercati la spinta alla ripresa economica

Le buone notizie sul fronte macro, con il via libera della Camera dei rappresentanti Usa al maxi piano di stimolo da 1.900 miliardi di dollari e il via libera della Fda al vaccino anticovid monodose di Johnson & Johnson, spingono le Borse europee, che cominciano il mese di marzo con il piede giusto dopo la debolezza della scorsa settimana. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna così terreno al traino di Diasorin e Leonardo - Finmeccanica. Quest'ultima ha comunicato di aver depositato alla Sec il prospetto per la quotazione a Wall Street della controllata Drs. Debole Atlantia dopo il"no" all'offerta della cordata Cdp per Autostrade.

L'attenzione del mercato, tuttavia, resterà concentrata anche sui titoli di Stato, con i rendimenti saliti di recente in tutto il mondo, e sull'atteggiamento delle banche centrali di fronte al rischio di una ripresa dell'inflazione in seguito all'atteso rimbalzo dell'economia.

Euro/dollaro poco mosso, spread in calo a 100 punti

Sul mercato dei cambi l'euro si attesta a 1,2089 dollari (da 1,2096 di venerdì). Vale inoltre 128,85 (129,035 yen), mentre il dollaro-yen è pari a 106,57 (106,672 yen). In rialzo il prezzo del greggio dopo il calo di venerdì scorso: il wti, contratto con consegna ad aprile, si attesta a 62,64 dollari al barile, in rialzo dell'1,8%.

Sull'obbligazionario n calo, a ridosso della soglia dei 100 punti, lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco, allargatosi nel finale della scorsa settimana, è indicato in avvio a 100 punti base dai 105

punti del closing di venerdì. In calo anche il rendimento del BTp decennale benchmark, allo 0,72% dallo 0,78% del riferimento precedente.

Rimbalzo per Tokyo, il Nikkei è salito di oltre il 2%

Avvio di settimana con rimbalzo per la Borsa di Tokyo dopo la pesante caduta registrata venerdì, sostenuta dalle azioni di semiconduttori ed elettronica e dalla pausa nell'aumento dei rendimenti delle obbligazioni statunitensi. L'indice Nikkei ha guadagnato il 2,41% a 29.663,50 mentre il più ampio Topix e' balzato del 2,04% a 1.902,48.