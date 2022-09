Borse in rialzo dopo la Bce, a Piazza Affari salgono le banche. Sprint dell’euro, giù il gas

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La convinzione che i mercati abbiano già scontato le posizioni da "falco" ribadite dai vertici delle banche centrali su entrambe le sponde dell'Atlantico sostiene i listini azionari europei. Piazza Affari cerca così di consolidare i guadagni della vigilia, seguiti alla maxi stretta della Bce, che ha alzato i tassi di interesse di 75 punti base per la prima volta nella sua storia. Il FTSE MIB guadagna terreno ancora sostenuto dai titoli bancari con in prima fila Unicredit, Intesa Sanpaolo e Finecobank. Rimbalza Telecom Italia, giovedì scesa a nuovi minimi storici risentendo dei contrasti nell'azionariato e dell'incertezza politica che complicano il percorso verso la rete unica.

Bene anche le Borse asiatiche grazie all'indebolimento del dollaro e all'ipotesi di un nuovo piano di stimolo all'economia da parte del governo cinese. Giovedì la Bce ha alzato i tassi di interesse di 75 punti base, maggior rialzo nella storia dell'Eurotower, e la presidente Christine Lagarde ha evocato uno scenario di stagflazione, con rischi al ribasso per l'economia e al rialzo per l'inflazione. Segnali incoraggianti sul fronte dei prezzi al consumo sono invece arrivati dalla Cina, dove l'inflazione ha rallentato a sorpresa in agosto.

Debole il biglietto verde, euro sale a 1,007 dollari

Sul valutario, euro in deciso rialzo sui massimi da due settimane a 1,0070 dollari da 0,9960 ieri in chiusura. La moneta unica vale anche 143,91 yen (da 143,33), mentre il biglietto verde perde quota anche nei confronti della divisa giapponese a 142,89 (da 143,89). Sul fronte dell'energia, petrolio in modesto rialzo con il Brent novembre a 89,45 dollari al barile (+0,34%) e il Wti ottobre a 83,97 dollari (+0,51%).

Tokyo positiva sulla scia di Wall Street

La Borsa di Tokyo, intanto, ha chiuso in positivo, con l'indice Nikkei salito dello 0,53% a 28.214 punti, seguendo le orme di Wall Street, i cui indici hanno continuato a guadagnare terreno ieri nonostante le posizioni delle banche centrali europea e americana. Anche l'indice Topix ha terminato la seduta in positivo. Jerome Powell, presidente della Fed, ha avvertito giovedì che un «allentamento prematuro» della politica monetaria della banca centrale potrebbe mettere a repentaglio la lotta all'inflazione.