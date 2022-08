Borse europee positive, Piazza Affari sopra i 23mila punti. Gas sui massimi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La speranza che gli ultimi dati sul rallentamento dell'economia globale consiglino alle banche centrali di sposare un atteggiamento meno aggressivo nella stretta di politica monetaria continua a sostenere le Borse europee. Ieri la Banca centrale cinese è intervenuta a sorpresa tagliando due dei suoi tassi chiave per contrastare la frenata dell'attività economica. C'è quindi attesa per la pubblicazione, mercoledì, dei verbali dell'ultima riunione del Fomc, che potrà fornire indicazioni sulle prossime mosse della Fed. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna così terreno supera i 23mila punti dopo lo stop di Ferragosto. Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione si distinguono le utility, con Terna, Enel e Snam Rete Gas . Vendite invece su Amplifon, che segna la peggiore prestazione del paniere principale.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Spread BTp/Bund poco mosso a 208 punti base

Sull'obbligazionario, è poco mosso per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di stato Europei. Il differenziale di rendimento tra il Btp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco si attesta a 208 punti base, in marginale calo da lunedì e stabile sull'ultimo riferimento di venerdì. Calo generalizzato dei rendimenti con il saggio del benchmark italiano che scende al 2,98%, sui valori della vigilia, ma in netto calo dal 3,07% registrato venerdì, e quello del Bund allo 0,90 per cento.

Loading...

Euro in calo, gas su nuovi massimi

Sul mercato valutario, l'euro scivola sotto 1,02 dollari a 1,0140 dagli 1,0250 della chiusura di venerdì. La moneta unica vale anche 135,54 yen (da 136,57), mentre il rapporto dollaro/yen è a 133,66 (133,18). Petrolio in calo per i timori sulla tenuta della domanda, a cui si aggiunge il potenziale incremento dell'offerta in caso di ritorno sul mercato delle forniture iraniane: il future ottobre sul Brent cede l'1,28% a 93,88 dollari al barile, mentre il contratto settembre sul Wti scende dello 0,92% a 88,59 dollari. In rialzo del 4,5% a 230 euro per megawattora, dopo aver toccato i nuovi massimi storci a 234,5 euro, il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.



Tokyo chiude sulla parità dopo i massimi da gennaio

Seduta sulla parità per la Borsa di Tokyo tra la cautela per i nuovi segnali di rallentamento dell'economia americana e prese di beneficio dopo aver raggiunto, lunedì, il livello di chiusura più alto dall'inizio di gennaio. Al termine delle contrattazioni l'indice Nikkei dei titoli guida si è stabilizzato a 28.868,91 punti (-0,009%) mentre il più ampio indice Topix ha ceduto lo 0,15% a 1.982,02 punti. Diversi indicatori macroeconomici negativi pubblicati ieri, prima in Cina e poi negli Stati Uniti, hanno nuovamente alimentato i timori per l'economia globale. Ieri la banca centrale cinese è intervenuta a sorpresa su numerosi tassi per rilanciare l'economia.