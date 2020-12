Borse deboli, arrivano i realizzi dopo il rally. A Piazza Affari soffrono le banche Il mese di novembre si è chiuso con un rally per gli indici mondiali, sulle buone notizie in arrivo sul fronte vaccini di Chiara Di Cristofaro ed Eleonora Micheli

(Reuters)

Il mese di novembre si è chiuso con un rally per gli indici mondiali, sulle buone notizie in arrivo sul fronte vaccini

2' di lettura

Borse europee deboli, con i realizzi che arrivano dopo la buona performance della prima seduta di dicembre e la corsa registrata a novembre. Il mood, comunque, resta positivo, sia in Europa, sia Oltreoceano, dove S&P 500 e Nasdaq Composite hanno aggiornato nuovi record. Gli investitori continuano a scommettere sulla ripresa del 2021, quando grazie alle vaccinazioni anti-Covid dovrebbe arrivare un graduale ritorno alla normalità. Intanto in Gran Bretagna è stato dato l'ok all'uso del vaccino di Pfizer, che poi dovrebbe essere approvato anche in Europa dall’Ema entro fine anno. Jerome Powell, numero uno della Fed, ha comunque invitato alla cautela sottolineando che la strada per la ripresa economica «è ancora molto lunga».

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

A Milano occhi puntati su Unicredit

A Piazza Affari si calmano i movimenti sul titolo Unicredit, che continua a perdere terreno ma senza scossoni e in linea con l'andamento del comparto bancario, dopo lo scivolone di dell'8% della seduta di martedì 1 dicembre causato dalla notizia dell'uscita del ceo, Jean Pierre Mustier. Per la banca di Piazza Gae Aulenti, secondo gli analisti, si apre un periodo di incertezza fino alla nomina del nuovo ceo e quindi all'arrivo di nuove linee strategiche. Segno meno anche per Fca, dopo la diffusione dei dati sulle immatricolazioni in Italia del mese di novembre, salite per il gruppo dell'1,4% e scese invece per il mercato generale dell'8,3%.

Loading...

Spread in rialzo a 120 punti, rendimento in salita a 0,70%

Si allarga lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario dei titoli di Stato Mts. Il differenziale di rendimento tra il nuovo decennale italiano benchmark e il pari durata tedesco è indicato a 120 punti base, dai 118 punti del closing precedente. Continua a salire, dopo il balzo di ieri, il rendimento del BTp decennale benchmark che si riporta sulla soglia dello 0,70%, dallo 0,68% segnato ieri in chiusura.





Tokyo, chiusura piatta dopo i record. Cauto ottimismo sui vaccini

La Borsa di Tokyo chiude la seduta con un progresso infinitesimale dopo un'apertura più tonica sulla scia dell'ennesimo record di Wall Street. A rassicurare in mattinata gli investitori sono state le novità positive sui vaccini in via di autorizzazione contro il Covid-19. A sostenere i corsi anche la prospettiva di un nuovo piano di rilancio dell'economia statunitense caldeggiato anche dal presidente della Fed Jerome Powell nel corso di un'audizione parlamentare. I fattori positivi non hanno però infiammato più di tanto i corsi sulla piazza nipponica e l'indice Nikkei dei 225 titoli guida ha chiuso a 26.800 punti, in rialzo dello 0,05 per cento, dopo che la fiducia dei consumatori giapponesi a novembre è risultata

Gli appuntamenti macro della giornata

Tra i dati macroeconomici attesi nella giornata odierna, dopo la fiducia delle famiglie giapponesi a novembre sarà il turno della Germania con le vendite al dettaglio di ottobre. In Italia l'Istat diffonde i dati su occupati e disoccupati relativi a ottobre, mentre nell’Eurozona saranno pubblicati i prezzi alla produzione (sempre ottobre).