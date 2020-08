Borse europee fiacche in un clima estivo, Juve ko dopo il flop in Champions Scambi ridotti sui listini. Focus sul nuovo pacchetto di aiuti Usa e sull'arresto del tycoon Jimmy Lai a Hong Kong che potrebbe frenare le trattative commerciali tra Washington e Pechino di Cheo Condina

(Bloomberg)

Scambi ridotti sui listini. Focus sul nuovo pacchetto di aiuti Usa e sull'arresto del tycoon Jimmy Lai a Hong Kong che potrebbe frenare le trattative commerciali tra Washington e Pechino

3' di lettura

Seduta fiacca per i listini europei in una giornata che si annuncia tipicamente estiva per volumi di contrattazione e per un calendario povero di dati macro. Gli operatori guardano soprattutto alle tensioni Usa-Cina che potrebbero aumentare ulteriormente dopo l’arresto a Hong Kong del tycoon dei media Jimmy Lai (da tempo vicino all’opposizione anti Pechino) per avere violato le recenti legge sulla sicurezza. In queste settimane, va ricordato, le due super potenze devono finalizzare l’accordo sui dazi raggiunto nei mesi scorsi.

Contrastati anche i future americani in attesa del nuovo maxi pacchetto di stimoli da parte della Casa Bianca (nel week end Trump intanto ha firmato due ordini esecutivi per fornire sgravi fiscali e sussidi di disoccupazione).

Segnali in chiaroscuro dall'inflazione cinese

Segnali in chiaroscuro arrivano dall'inflazione cinese. L'indice dei

prezzi al consumo sale al 2,7% su anno a luglio rispetto al 2,5% di giugno: si tratta di un risultato piu' alto rispetto alle previsioni degli analisti, che puntavano su un 2,6 per cento, su cui pesa tuttavia in modo determinante l'impatto degli alimentari visto che l'inflazione core è calata. L'indice dei prezzi alla produzione a luglio, invece, risulta in calo del 2,4% su anno, rispetto a un'attesa di 2,5%: segno che in ogni caso le difficoltà della congiuntura post Covid non sono del tutto superate.

A Milano bene petroliferi e finanziari



A Piazza Affari realizzi su Nexi e Diasorin che cedono circa il 2% mentre tra i titoli più brillanti spiccano Cnh Industrial, gli istituti di credito e i petroliferi con Saipem. Atlantia avanza con le trattative in esclusiva per la cessione del 49% di Telepass. La migliore è Unipol (+2,6%) ancora in luce dopo la semestrale.



Sul resto del listino la Juventus Fc cade e arriva a cedere il 10% dopo l’eliminazione in Champions (il mancato accesso alla Final Eight di Lisbona comporta mancati ricavi) e l’esonero dell’allenatore Maurizio Sarri.

Sul mercato dei cambi, euro/dollaro a 1,177 (da 1,1791 di venerdì in chiusura) e a 124,63 yen (da 124,82). Dollaro/yen stabile a 105,88. Oro spot praticamente stabile a 2032 dollari l’oncia mentre il greggio avanza dello 0,7% con il Brent a 44,7 dollari al barile.