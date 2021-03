Borse europee positive. A Milano giù Moncler, strappa Ferragamo Gli indici prendono fiato e attendono notizie su inflazione e piani vaccinali. Spread in area 100 punti. BoT: assegnati annuali per 6 miliardi, rendimento sale a -0,421%. Petrolio in calo per la terza seduta di fila di Eleonora Micheli e Stefania Arcudi

Gli indici prendono fiato e attendono notizie su inflazione e piani vaccinali. Spread in area 100 punti. BoT: assegnati annuali per 6 miliardi, rendimento sale a -0,421%. Petrolio in calo per la terza seduta di fila

Dopo i rialzi delle sedute precedenti e l'accelerata di Wall Street, con il Nasdaq (+3,7%) che ha vissuto la giornata migliore da novembre, le Borse europee prendono fiato e, dopo un avvio sotto la parità, trovano lo spunto per portarsi in positivo, comunque con guadagni contenuti. Milano sale di meno di mezzo punto, come gli altri indici continentali, mentre lo spread si attesta in area 100 punti.

Gli investitori, che restano positivi sulle prospettive di crescita e i progressi delle campagne vaccinali, preferiscono comunque stare alla finestra in attesa di novità sul fronte americano (approvazione finale del piano di stimoli all'economia da 1.900 miliardi di dollari e dati sui prezzi al consumo, quindi sull'inflazione) e sul versante europeo, con la decisione della Ue di domani sul vaccino Johnson & Johnson e le misure varate nei vari Paesi per arginare il nuovo aumento dei contagi (in Italia il Governo dovrebbe comunicare le modifiche al Dpcm con le nuove restrizioni). Inoltre, per gli analisti di eToro, «gli occhi sono ora puntati sul meeting Bce di giovedì, per verificare se l'istituto deciderà di aumentare il ritmo degli acquisti d'emergenza di bond, per calmare ulteriormente gli investitori».

A Piazza Affari cala Moncler, Leonardo in rally

A Piazza Affari occhi puntati su Moncler, in calo dopo il collocamento del 3,2% del capitale da parte di Ruffini Partecipazioni. I titoli sono stati collocati a 48,8 euro. Dopo un avvio in calo le azioni di Leonardo puntano verso l'alto: All'indomani della trimestrale, che ha messo in luce risultati non del tutto in linea con le stime, a rassicurare sono le parole di Alessandro Profumo. Il Ceo ha sottolineato che il piano strategico non cambia e che il gruppo resta pronto a cogliere opportunità e «non ha bisogno di liquidità addizionale né di aumenti o rifinanziamenti fino al 2022». Sul fronte opposto, i rialzi non sono molto marcati: le migliori sono Campari, Inwit, ancora sugli scudi dopo l'aumento della vigilia, e Interpump.

Juventus travolta anche in Borsa, vola Ferragamo

Fuori dal paniere principale, le azioni della Juventus accusano la performance peggiore dell'intero listino dopo l'uscita dalla Champions League per mano del Porto. Senza il passaggio ai quarti, per il club mancati introiti per 10,5 milioni. Per contro corrono le azioni di Salvatore Ferragamo, all'indomani della pubblicazione dei conti 2020, sebbene siano stati archiviati con una perdita di 72 milioni. I numeri degli ultimi mesi dell'anno, però, sono risultati sopra le attese e anche le indicazioni sulle vendite di inizio 2021 sono risultate confortanti. Nonostante la perdita, gli investitori apprezzano il miglioramento dei conti registrato sul finire dell’anno, oltre che l'abbondante cassa che continua a vantare l'azienda. Intanto è scattato il conto alla rovescia per l'assemblea di aprile, chiamata a nominare il nuovo Cda.

Andamento dello spread Btp / Bund

Spread attorno a 100 punti. Asta Bot per 6 miliardi

Andamento in lieve calo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005422891) e il pari durata tedesco è indicato a 100 punti, contro i 99 dell'apertura e in linea con il closing precedente. In calo frazionale anche il rendimento del BTp decennale benchmark, che si attesta in avvio allo 0,69%, dallo 0,70% del riferimento precedente.

Per quanto riguarda le aste, rendimento in lieve rialzo per i BoT semestrali assegnati dal Tesoro, che ha emesso 6 miliardi di Buoni a 12 mesi scadenza 14/03/2022 spuntando un rendimento pari a -0,421%, in aumento di 3 centesimi rispetto all'asta del mese precedente. Buona la domanda che si e' attestata a 8,535 miliardi di euro, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,42. Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 12 marzo.



Debole il petrolio, euro perde posizioni

Il petrolio è in calo per la terza seduta di fila, in attesa dei dati sulle scorte americane. I future del Wti aprile, ancora poco mossi a quest'ora, scendono dello 0,95% a 63,4 dollari al barile, quelli del Brent maggio arretrano dell'1,05% a 66,81 dollari.

Sul valutario, nell'attesa delle decisioni della Bce, l’euro si indebolisce rispetto al dollaro, portandosi al di sotto della soglia di 1,19 dollari.