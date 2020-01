Borse europee positive. A Piazza Affari scivola Nexi La giornata sarà segnata dalla pubblicazione delle statistiche sul mercato del lavoro negli Usa che orientano la politica monetaria della Fed di Eleonora Micheli

Borse europee positive, beneficiando ancora dell'onda lunga della distensione tra Stati Uniti e Iran, dopo che il presidente americano, Donald Trump, ha deposto l’ascia di guerra contro il Paese arabo, scongiurando una risposta militare al lancio dei missili dei giorni scorsi conto le basi Usa in Iraq e annunciando l’introduzione di sanzioni commerciali. Sulle prime battute il FTSE MIBsale dello 0,2%, mentre lo spread è in calo in area 155 punti.



Ieri Wall Street ha chiuso su nuovi record e questa mattina anche Tokyo ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,47%. Guadagno che è andato ad aggiungersi a quello del 2,3% della vigilia.

Nexi in ribasso dopo placement

A Piazza Affari Nexii è al centro dell'attenzione, dopo il piazzamento del 7,7% del capitale. Le azioni cedono oltre il 3%. Per contro continua a salire Azimut, dopo l'exploit della vigilia. Tengono le posizioni le banche, con Banco Bpmche rimane sotto la lente nell'attesa di novità sulla governance, dopo che è emerso che l'attuale presidente Carlo Fratta Pasini non è disponibile a ricandidarsi. Fuori dal paniere principale, Banca Mps corre , dopo che Moody's ha rivisto al rialzo sia il rating sia l'outlook.

Attesa per i numeri su mercato lavoro Usa

Sul fronte macro, il dato più atteso della giornata è quello relativo al mercato del lavoro americano del mese di dicembre. Sullo sfondo l’attenzione rimane concentrata sul commercio internazionale, mentre è scattato il conto alla rovescia per la data del 15 gennaio quando Stati Uniti e Cina dovrebbero siglare l’accordo relativo alla fase uno.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)