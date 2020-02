Borse in calo per coronavirus in Corea. Seul ko I listini europei oggi sono in ribasso sulla scia delle Borse asiatiche e americane sui nuovi timori del diffondersi del virus. di Mara Monti

Le Borse europee aprono in calo viste le performance negative dei listini asiatici, in particolare Seul(-1,5%), a causa della diffusione del coronavirus in Corea del Sud, i casi in Giappone e gli indicatori economici asiatici che indicano gli impatti delle conseguenze del virus (calo export in Corea del Sud e rallentamento dell'attività manifatturiera in Giappone). L’indice Nikkei di Tokyo che ha chiuso a -0,39%.

L'export della Corea del Sud nei primi 20 giorni di febbraio ha registrato, secondo i dati aggiustati per giorni lavorati rispetto allo scorso anno, un calo del 9,3%. In Giappone l'indice Pmi manifatturiero è sceso a 47,6 punti da 48,8 a febbraio.



Piazza Affari la peggiore: giù petroliferi, focus su risiko banchieri

Piazza Affari scivola di quasi l'1% nell'indice FTSE MIB, intorno al mezzo punto percentuale la contrazione degli altri indici. Su tutti i listini peano in particolare l'andamento dei minerari, dell'automotive e delle banche.

A Milano sono i petroliferi e banche tra i più penalizzati: Tenaris e Saipem i più pesanti nell'industria oil, Unicredit ancora soffre le indiscrezioni sulla possibile uscita del ceo Mustier che sarebbe in contatto con Hsbc per diventare il nuovo numero uno dell'istituto inglese. Entrambi in calo superiore a un punto percentuale Intesa Sanpaolo e Ubi, protagoniste delle ultime sedute dopo l'offerta di scambio del gruppo guidato da Carlo Messina.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Mps sale: lascia l'a.d. Morelli. Corre Anima

Fuori dal Ftse Mib sale Banca Mps: l'a.d. Morelli, in scadenza di mandato, si è dichiarato indisponibile a un rinnovo, per la carica si fanno i nomi di Marina Natale (a.d. di Amco) e di Fabio Innocenzi, ex commissario Carige anche se non si esclude la soluzione interna. Balzo vicino al 5% per Anima Holding grazie a un IV trimestre e a un dividendo sopra le attese.



Sul mercato valutario, euro trattato a 1,0799 dollari (minimi da aprile 2017). Yen ben acquistato: sono necessari 120,57 yen per un euro e 111,62 per un dollaro.



BTp, spread stabile a 135 punti

Stabile lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario dei titoli di Stato Mts. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin T0005383309) e il pari durata tedesco ha iniziato la seduta a 135 punti base, lo stesso livello del closing di ieri. In leggero calo il rendimento del BTp decennale benchmark che al termine degli scambi si è attestato allo 0,90%, dallo 0,92% della vigilia. I temi interni alla maggioranza di Governo in Italia che mettono a rischio la tenuta dell'attuale Esecutivo non sembrano influenzare i prezzi.