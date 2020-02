Borse in rialzo, occhi puntati su Lagarde e Powell. Il coronavirus pesa su Moncler Mercati azionari europei positivi dopo i nuovi record di Wall Street della vigilia, in una giornata ancora condizionata dalle notizie in arrivo sullo sviluppo dell’epidemia di coronavirus. Bene l'Asia. A Milano vendite su Moncler che ieri ha diffuso i dati a Borsa chiusa, bene i l risparmio gestito di Chiara Di Cristofaro

Mercati azionari europei tutti in netto rialzo, in una giornata certamente ancora condizionata dalle notizie in arrivo sullo sviluppo dell’epidemia di coronavirus. Gli investitori però cercano di concentrarsi sui fondamentali e aspettano le indicazioni che arriveranno dagli interventi della presidente della Bce Christine Lagarde e del numero uno della Fed Jerome Powell. Giornata all’insegna dei rialzi anche in Asia dove le piazze cinesi di Shenzen e Shanghai hanno chiuso in rialzo e Hong Kong è salita di oltre l'1%.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Occhi puntati su trimestrali e audizioni Banche centrali

Oltre all’inevitabile ridda di voci legate all’emergenza coronavirus, ci sarà ancora spazio per valutare i dati di bilancio societari (a Milano, fra le altre, sarà il turno di Banca Mediolanum e Finecobank che è in netto rialzo in Borsa dopo i dati positivi sulla raccolta di ieri), mentre sul piano macroeconomico vi saranno soltanto indicazioni in arrivo dalla Gran Bretagna (Pil, produzione industriale e bilancia commerciale). Da non sottovalutare, in chiave Banche centrali e tassi, anche due appuntamenti paralleli: il discorso introduttivo del presidente della Bce, Christine Lagarde in occasione della presentazione del Rapporto Annuale al Parlamento europeo e l’audizione del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, di fronte alla commissione affari finanziari della Camera per la presentazione del Monetary Policy Report.

A Piazza Affari Moncler soffre per il coronavirus

Sull'azionario milanese, brusco scivolone per Moncler, col titolo fermato in volatilità poco dopo l'avvio quando perdeva oltre 4 punti dopo i dati diffusi ieri a Borsa chiusa, con un aumento del dividendo , numeri superiori alle attese ma le incognite sugli effetti del coronavirus cinese che pesa. Viaggiano in ordine sparso le banche, scatto al rialzo per Fiat Chrysler Automobiles che sale di oltre due punti mentre Exor prende un altro punto dopo il rally di ieri sulla notizia della vendita di PartnerRe. Attenzione ai titoli del risparmio gestito: oltre a Finecobank che sale nel giorno dei conti e dopo i dati positivi della raccolta, bene anche Banca Generali dopo i dati in crescita. Fuori dal listino principale prosegue senza sosta il rally di Risanamento.

Wall Street (e Piazza Affari) controtendenza

Ieri le Borse europee hanno vissuto una caratterizzata da vendite moderate, sulla scia anche dei dati negativi provenienti

dall’inflazione in Cina, dove i prezzi si sono impennati a gennaio proprio come effetto collaterale del diffondersi dell’epidemia. L’andamento favorevole di Wall Street ha permesso di limitare in ogni caso le perdite, mentre Piazza Affari ha chiuso addirittura leggermente in positivo con il FTSE MIB in grado di r iagganciare i livelli dell’ottobre 2008 (e di puntare quindi quelli precedenti al fallimento di Lehman Brothers) grazie soprattutto alla spinta di Exor dopo la conferma di trattative per la vendita delle attività di riassicurazione di PartnerRe ai francesi di Covea.