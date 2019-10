Piazza Affari la migliore con le banche. Spread in area 140 dopo la Nadef

3' di lettura

Le preoccupazioni sul rallentamento economico tornano in primo piano in Europa, dopo la diffusione di dati deludenti sull'andamento del settore manifatturiero. Le Borse europee, che avevano aperto in territorio positivo sulla scia di Asia e Wall Street, hanno invertito la marcia dopo che il Pmi dell'area euro è crollato sui livelli più bassi dall'ottobre 2012 (a 45,7 punti nel mese di settembre). Si salva Piazza Affari, con il FTSE MIB che resta in netto rialzo sostenuta dai bancari e dalle ipotesi di un risiko con un merger tra Ubi Banca e Banco Bpm. Il listino viaggia in positivo anche sulla scia del calo dello spread, all'indomani dell'approvazione del Def con i principali numeri della nuova legge di Bilancio.

Andamento dello spread Btp / Bund

Il Pmi deludente spinge al ribasso i listini europei

Il tema del rallentamento dell'economia torna in primo piano sui mercati, col dato peggiore delle attese del Pmi europeo. Peggiorano infatti a settembre le condizioni operative del settore manifatturiero dell’area euro con il Pmi che crolla al livello più basso da ottobre 2012, a causa soprattutto del più veloce peggioramento delle condizioni operative in Germania, con il Pmi che è crollato al livello più basso da giugno 2009. «Il quadro congiunturale globale rimane alquanto incerto e i segnali di stabilizzazione ancora scarsi - commenta Luigi Nardella di Ceresio Investors - abbiamo assistito a un fortissimo rallentamento del settore manifatturiero in parte dovuto ai timori legati alle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina». Per Nardella, le banche centrali hanno iniziato a reagire in modo più coordinato a partire da inizio anno. Dato che tipicamente il ritardo tra stimolo monetario e inizio della ripresa è di 4-5 trimestri dovremmo iniziare a vedere una ripresa a inizio del prossimo anno, a meno di un drammatico deterioramento delle relazioni commerciali». Sull'azionario quindi si è spento l'ottimismo di inizio seduta e gli indici sono tornati sui livelli della vigilia. Gli acquisti premiano il comparto auto e quello tecnologico, con la previsione di un buon andamento delle vendite di iPhone che spinge i titoli dei semiconduttori.

A Piazza Affari corrono le banche, nuovo crollo per Bio-on

Banche ancora sotto i riflettori a Piazza Affari, con la possibilità di un merger tra Ubi Banca e Banco Bpm che spinge al rialzo i titoli di tutto il comparto, con le scommesse su un possibile risiko nel settore. A far scattare gli acquisti sono bastate le parole di ieri dell'ad del Banco Bpm, Giuseppe Castagna, secondo cui un accordo tra le banche «avrebbe un senso». In linea con il resto d'Europa va bene Stmicroelectronics, ben comprato anche il comparto auto con Fiat Chrysler Automobiles e e Cnh Industrial in netto rialzo. In coda al listino le utility con Italgas in rosso,Enel, Hera, Terna e Snam Rete Gas ferme sui livelli della vigilia. Vendite anche su Atlantia. Fuori dal listino principale, Bio On è di nuovo ko con un crollo teorico del 35% dopo la semestrale che ha visto triplicare le perdite . Acquisti su Maire Tecnimont che ha annunciato un accordo per impianti di fertilizzanti in Russia.



Euro ancora sui minimi da 28 mesi sotto 1,09 dollari

Le preoccupazioni per il rallentamento dell'economia pesano anche sull’euro che viaggia ai minimi degli ultimi 28 mesi sul dollaro (sui minimi da maggio 2017), sotto quota 1,09. Il biglietto verde sin da ieri si è apprezzato in maniera pressoché generalizzata verso tutte le principali valute del G10 ad accezione del dollaro canadese. Allo stesso tempo, pesano sull'euro oltre al dato deludente sul Pmi europeo e quelli di ieri sull'inflazione, le indiscrezioni di ieri secondo cui principali Istituti economico/statistici tedeschi procederanno a tagliare le stime di crescita sia per quest’anno che per il 2020. E' attesa inoltre oggi la sentenza del Wto sul caso Airbus, che potrebbe tradursi in nuovi dazi statunitensi verso l’Ue.