Europa in rialzo, Piazza Affari la migliore. Spread scende sotto 190 punti Intonazione positiva per le Borse del Vecchio Continente, con Piazza Affari che torna sui livelli di fine aprile. Poco mossa Wall Street, con Dow Jones e S&P500 in lieve rialzo, mentre il Nasdaq è sottotono. Ottimismo per la ripresa dell'economia e l'indebolimento della pandemia di Chiara Di Cristofaro e Stefania Arcudi

(REUTERS)

Intonazione positiva per le Borse del Vecchio Continente, con Piazza Affari che torna sui livelli di fine aprile. Poco mossa Wall Street, con Dow Jones e S&P500 in lieve rialzo, mentre il Nasdaq è sottotono. Ottimismo per la ripresa dell'economia e l'indebolimento della pandemia

4' di lettura

Segno più per le Borse europee che restano ottimiste per la ripresa dell'economia, il contenimento della pandemia e la ripartenza, mentre procede il progressivo alleggerimento delle misure di lockdown. Resta più indietro Wall Street, con Dow Jones e S&P500 in leggero rialzo, mentre è più sottotono il Nasdaq su cui pesano le tensioni intorno ai social network, in particolare Twitter e Facebook dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è scagliato contro le piattaforme social. "Questo sarà un grande giorno per i social media e la giustizia!" ha scritto Trump che oggi dovrebbe firmare un ordine esecutivo per regolare la discrezionalità con cui aziende come Twitter e Facebook "limitano" la libertà di parola degli utenti. La cautela però è d'obbligo, con le rinnovate tensioni tra Washington e Cina su commercio e Hong Kong, il fatto che negli Stati Uniti è stata toccata la soglia delle 100.000 vittime da coronavirus e, in Europa, il destino delle misure a sostegno della ripresa. E' infatti già entrato nel vivo il dibattito sul Recovery Fund da 750 miliardi di euro proposto dalla Commissione europea, in attesa di capire quale sarà la posizione di Paesi come Olanda, contraria allo stanziamento di aiuti a fondo perduto.

Negli Usa altri 2 mln disoccupati, rivisto a -5% Pil I trimestre

Si continuano a fare sentire gli effetti del coronavirus sulle richieste dei sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. Stando a quanto riportato dal dipartimento del Lavoro, 2,123 milioni di nuovi lavoratori hanno fatto richiesta per i sussidi la scorsa settimana, in calo di 323.000 unità rispetto alla settimana precedente; le attese erano per 2,050 milioni nuove richieste. Nelle ultime 10 settimane, da quando e’ iniziata l’emergenza legata al coronavirus negli Usa, oltre 41 milioni di lavoratori hanno fatto richiesta per i sussidi. E' stato anche rivisto il Pil del primo trimestre, -5% e non -4,8% come stimato in precedenza. Infine, ad aprile crollo del 17,2% per gli ordini di beni durevoli

La tensione Usa-Cina non si allenta, approvata legge sulla sicurezza

A favorire la cautela c'è la crescente tensione tra Usa e Cina. Il Segretario di Stato, Pompeo, ha annunciato che gli Usa non possono più certificare l’autonomia politica di Hong Kong. La Cina, inoltre, ha approvato la discussa legge sulla sicurezza per Hong Kong, una dichiarazione che potrebbe portare alla rimozione dello status speciale commerciale dell’ex colonia, spiegano gli analisti di Mps Capital Services. Contemporaneamente, la Camera Usa ha approvato un decreto-legge che autorizza sanzioni contro gli ufficiali cinesi responsabili per abusi dei diritti umani nei confronti di minoranze musulmane.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Piazza Affari recupera i 18mila punti, Ferragamo sprint

Piazza Affari è la migliore in Europa e torna sopra i 18mila punti, soglia abbandonata il 29 aprile scorso, trainata in primo luogo dal rialzo sprint di Ferragamo, che non era riuscita a fare prezzo in apertura ma è arrivata a guadagnare anche il 12% dopo il cambio di governance che ha riportato nel board come vicepresidente Michele Norsa. Sul Ftse Mib continua l'accelerata di Bper, già in forte recupero nelle sedute precedenti insieme alle altre banche, e corre ancora il settore auto (con Pirelli e Fca in luce). Pochi i titoli in ribasso e con cali comunque molto modesti (Finecobank e Cnh Industrial). Sotto i riflettori Atlantia, in attesa di sviluppi sul tema concessioni, ed Enel, che ha incrementato la propria partecipazione in Enel Americas di un ulteriore 5% al 62,3%. Gli acquisti premiano anche Campari, con tutto il food europeo, spinta anche dalle indiscrezioni su una possibile acquisizione in arrivo. Sugli scudi StMicroelectronics (+3,54%), dopo che l'americana Micron Technologies ha preannunciato risultati per il terzo trimestre fiscale, che chiude a maggio, superiori alle attese.

Spread con Bund scende sotto 190 punti base

Dopo un avvio in rialzo, lo spread BTp/Bund è tornato a scendere ed è passato sotto la soglia di 190 punti base. Sulla scia del via libera al Recovery Fund il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005403396) e il pari scadenza tedesco è indicato a 188 punti base, ai minimi dalla fine di marzo. In calo anche il rendimento del BTp decennale benchmark che si attestata all'1,47% (1,52% nel finale di ieri). "Il movimento è sostenuto sia dalla proposta della Commissione europea sia dalle parole della presidente Bce, Lagarde, secondo cui l’economia della zona euro quest’anno registrerà una contrazione dell’8%-12%, richiamando implicitamente la necessità di un ulteriore sforzo monetario", spiegano gli analisti di Mps Capital Services..