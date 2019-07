Borse europee in lieve rialzo, tonfo di Deutsche Bank dopo i conti In attesa della riunione Bce di domani gli occhi restano puntati sulle trimestrali societarie. In arrivo anche i dati di Saipem e Moncler

Sono in lieve rialzo per le Borse europee che sembrano comunque in grado di dare seguito al trend delle ultime due sedute aspettando il passaggio cruciale della settimana, cioè la riunione della Bce di domani. Il FTSE MIBdi Piazza Affari è sostenuto da Stmicroelectronics, che beneficia delle indicazioni fornite da Texas Instruments con i conti trimestrali, e da Cnh Industrial. Ancora in allungo Prysmian grazie all'assegnazione della commessa da 700 milioni per il progetto Viking Links, la connessione sottomarina tra Regno Unito e Danimarca. Bene anche i petroliferi a partire da Saipem che oggi esaminerà i conti semestrali.



Poco sopra la parità gli altri indici europei aspettando in mattinata gli indici Markit sull'attività manifatturiera e dei servizi di luglio nell'eurozona. Francoforte è frenata dal tonfo di Deutsche Bank dopo la trimestrale. Sul fronte Usa-Cina si segnalano le indiscrezioni relative a nuovi incontri in preparazione per riprendere il dialogo sui temi commerciali dopo la tregua raggiunta a fine giugno al G20.



BTp, spread sotto 200 punti

Avvio positivo per lo spread BTp-Bund che si restringe sul mercato secondario telematico Mts. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005365165) e il pari durata tedesco e' indicato a 194 punti base dai 196 punti del riferimento della vigilia. In calo anche il rendimento del Btp a dieci anni all'1,60% dall'1,61% del closing ieri.

Euro resta debole alla vigilia della Bce

Sul mercato valutario si conferma l'indebolimento della moneta unica alla vigilia della riunione della Bce: il cambio euro/dollaro si attesta a 1,1152 (1,115 ieri sera) e l'euro/yen a 120,58 (120,528). La sterlina è sulle posizioni di ieri sera dopo i primi messaggi sulla Brexit entro ottobre lanciati da Boris Johnson nel giorno dell'indicazione come nuovo leader del Partito conservatore: il cambio euro/sterlina è a 0,8961 (0,8962 ieri sera) mentre il pound scambia a 1,2443 dollari (1,2443 ieri).

Petrolio in rialzo a 56,97 dollari al barile nel Wti settembre e a 63,96 dollari al barile nel Brent settembre.

Pmi europei e bilanci Usa in attesa della Bce

Mentre si avvicina a grandi passi la riunione della Bce, che domani a Francoforte potrebbe lanciare nuovi segnali al mercato in modo da far capire quanto sarà espansiva la politica monetaria dell’Eurotower in vista dell’avvicendamento al vertice fra Mario Draghi e Christine Lagarde, gli investitori valuteranno alcuni dati provenienti dall’economia europea (indici Pmi del settore servizi) e la consueta ondata di trimestrali made in Usa. Oggi, fra le altre società di spicco, sarà il turno di Bank of America, delle industriali At&T, Boeing, Ford e Caterpillar, ma ci sarà da attendere anche Facebook, i cui conti arriveranno però dopo la chiusura di Wall Street. Da segnalare, in chiave Piazza Affari, anche i bilanci semestrali di Moncler e Saipem, che però pubblicherà i dati domani mattina.