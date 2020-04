Borse, Europa a ranghi sparsi. A Piazza Affari svetta Diasorin

3' di lettura

Borse europee in rialzo ma sotto i massimi di giornata, dopo le festività pasquali e con il mercato che guarda con speranza ai primi annunci di allentamento delle misure contenitive in alcuni Paesi. Ad andare meglio è Francoforte, con il Paese che guarda con ottimismo all'uscita che appare imminente mentre la peggiore è Londra, che a breve annuncerà tre settimane di lockdown. Occhi puntati sull’inizio della stagione delle grandi trimestrali Usa, che potrebbero mostrare i primi segnali degli effetti de l coronavirus sui bilanci aziendali. Il mercato ha accolto anche con favore anche i dati migliori dalle attese provenienti dalla Cina, che a marzo ha visto un calo dell’export (-6,6%) e dell’import (-0,9%) molto meno marcati rispetto a febbraio (rispettivamente -17,2% e -4%).

Crollo degli utili per JpMorgan e Wells Fargo

Jp Morgan Chase e Wells Fargo, le prime due grandi banche americane a pubblicare i conti del primo trimestre, hanno visto crollare gli utili nei primi tre mesi dell'anno. Jp Morgan ha visto calare i profitti del 69%, deludendo le stime, anche a causa dell'impatto della pandemia di coronavirus, che ha reso necessario un aumento degli accantonamenti contro future perdite. I ricavi sono scesi del 3%, anche in questo caso sotto le stime. Risultati record invece per la divisione trading che ha messo a segno un fatturato record, grazie alla forte volatilità del mercato. Sotto le attese anche i numeri di Wells Fargo, a causa di un aumento degli accantonamenti per possibili perdite sul credito, reso necessario per fare fronte alle ricadute della pandemia di coronavirus.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Scatto di Diasorin a Milano, bene i petroliferi

A Piazza Affari vola Diasorin in attesa del nuovo test sugli anticorpi da Covid entro fine aprile, oltre a Nexi sulle nuove indiscrezione di una fusione con Sia. Acquisti anche sul comparto assicurativo con Generali che guadagna il 2,2% dopo la conferma del dividendo 2019 (seppur in due tranche). L’aumento dei rendimenti penalizza invece le banche con Unicredit che cede il 3%, e le utility con Enel in rosso. Continua il rally di Astaldi (+18%) grazie all’ok dell’adunanza dei creditori al riassetto con Salini Impregilo.

Spread in rialzo oltre 200 punti

Si muove in netto rialzo, sopra i 200 punti, lo spread tra BTp e Bund sul mercato Mts dei titoli di Stato europei, alla ripresa dopo lo stop di Pasqua e dopo le decisioni dell'Eurogruppo sul fondo per la ripresa per arginare la crisi economica dovuta al coronavirus. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark scadenza agosto 2030 e il pari scadenza tedesco balza a 204 punti, dopo aver toccato anche quota 206, dai 197 punti dell'ultima indicazione. Sale anche il rendimento del BTp decennale benchmark, indicato all'1,7% dall'1,63% del precedente closing.

Petrolio in calo, non bastano i tagli dell0Opec+

Torna a scendere il prezzo del petrolio, nonostante l’accordo raggiunto per il taglio della produzione di 9,7 milioni di barili al giorno a partire da maggio. Si tratta del taglio più grande mai deciso dai produttori. Tuttavia, visto il crollo della domanda a causa dell'emergenza coronavirus, il mercato si conferma preoccupato, sia perché i dettagli dell'intesa rendono incerto l'effettivo ammontare dei tagli, sia perché il crollo della domanda è comunque maggiore.