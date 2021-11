Borse europee prudenti in attesa degli annunci Fed, a Milano è rally Ferrari

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta all'insegna della cautela per le Borse europee, con il FTSE MIB che al giro di boa segna la performance migliore grazie al rally di Ferrari, mentre anche gli altri indici si mantengono vicini ai massimi storici e restano alla finestra in attesa delle decisioni della Federal Reserve che arriveranno nelle prossime ore.

Anche a Wall Street prevale la debolezza, dopo i record delle ultime sedute. La Banca centrale americana, infatti, annuncerà l'avvio del "tapering" ovvero la graduale riduzione dell'acquisto di bond da 120 miliardi al mese, nato per sostenere l'economia nel corso della pandemia da Covid-19. Non è ancora il momento, invece, secondo le parole di Jerome Powell di qualche giorno fa, per aumentare i tassi d'interesse anche se gli investitori continuano a puntare a 2-3 rialzi nel 2022, mentre la maggior parte dei banchieri della Fed, al momento, non ne prevede nemmeno uno. Quasi più del tapering, dato ormai per certo, gli investitori attendono indizi e commenti su inflazione e tassi d'interesse.



Loading...

A Piazza Affari è Ferrari da record, debole Intesa dopo conti

Sul FTSE MIB è in pole position Ferrari che continua ad aggiornare i suoi record superando i 223 euro ad azione, dopo la trimestrale in crescita e il miglioramento della guidance annuale. Gli acquisti degli investitori si concentrano anche su Exor, Leonardo - Finmeccanica e Interpump Group, in recupero Telecom Italia dopo i recenti cali. In coda al listino i titoli oil con Eni e Tenaris penalizzati dal calo del greggio. Flessione contenuta, invece, per le azioni Intesa Sanpaolo alla pubblicazione dei conti trimestrali che hanno registrato utili per 983 milioni, superiori alle previsioni. Il titolo è tornato sotto quota 2,5 euro dopo tre giorni consecutivi di rialzi che hanno fatto guadagnare alle azioni il 3% circa. A Piazza Affari, tra i titoli minori, vola la matricola Medica, continua la corsa di Renergetica e il recupero di Eprice.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Vendite sul petrolio e titoli oil

I titoli energetici sono i peggiori in Europa, con l'Eurostoxx di settore in netto calo. Le prese di profitto sul comparto sono scattate insieme a quelle sul petrolio . «In vista della riunione di domani - dicono gli analisti di Mps Capital servise - il petrolio risente delle pressioni Usa sull’Opec+ per un aumento della produzione superiore a quanto programmato. Il Presidente Biden ha incolpato i produttori di stimolare l’inflazione con la loro strategia, mentre il Segretario di Stato, Blinken, ha chiesto agli Emirati maggiore produzione». In questo contesto, tra gli operatori aumenta la speculazione che se l’Opec+ non aggiungerà extra barili ai 400.000 già programmati, «gli Usa in coordinamento con altri Stati potrebbero rilasciare le riserve strategiche (l’Iea ha dichiarato di essere pronta ad agire se necessario e forti pressioni giungono anche da India e Giappone)».

Anche in Cina si sta lavorando per attenuare la crisi energetica con le Autorità che potrebbero rilasciare le scorte di benzina e distillati, mentre nel frattempo le principali raffinerie stanno aumentando la produzione di diesel su ordine governativo. A tutto questo, si aggiunge l'inatteso aumento delle scorte Usa, sia di greggio che di distillati, che contribuisce ai realizzi.