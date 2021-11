Wall Street da record: nuovi posti di lavoro Usa sopra le attese. A Milano strappa Tim

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Wall Street viaggia in rialzo e tocca nuovi record con gli indici Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, mentre le Borse europee si muovono in terreno positivo superata la metà giornata. Dopo una partenza prudente, gli indici hanno ripreso a salire e i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti a ottobre stanno alimentando gli acquisti. Secondo gli osservatori, il trend delle Borse è tecnicamente impostato al rialzo, complice la chiusura dell'anno ormai a portata di mano. Tanto è vero che per adesso il rialzo dei contagi da Covid-19 in Europa o alcuni dati macro a luci e ombre, nonché la prospettiva di una stretta di politica monetaria da parte delle principali banche centrali, non hanno scosso l'andamento delle Borse. In questo senso comunque i segnali arrivati negli ultimi giorni da Fed, BoE e Bce vanno tutti nella direzione di una posizione attendista da parte degli istituti centrali sui tassi.

In Europa l'indice Dax40 naviga per la prima volta sopra quota 16mila punti. Va bene anche Parigi, che si è spinta su nuovi record sopra i 7mila punti. A Milano il Ftse Mib ha aggiornato nuovi massimi 2021 sopra i 27mila punti, livelli che non vedeva da fine settembre 2008, mentre lo spread, nell'attesa del verdetto di Moody's sull'Italia, si attesta in area 116 punti. Non hanno inciso i dati deludenti pubblicati in Germania e Francia sulla produzione industriale. Nel dettaglio la produzione industriale tedesca a settembre ha registrato una flessione congiunturale dell'1,1%, mentre in Francia è peggiorata dell'1,3% mensile a settembre, registrando la prima contrazione dal mese di maggio. La frenata è dovuta alle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime. La produzione industriale in Francia nel terzo trimestre ha comunque ancora un orientamento positivo con un progresso del 2,8% rispetto allo stesso trimestre del 2020.

È inoltre passata in secondo piano la debolezza delle piazze asiatiche provocata anche dalle preoccupazioni per la tenuta del sistema immobiliare cinese: dopo la crisi che ha travolto Evergrande, è emerso che la società di sviluppo immobiliare cinese Kaisa non ha pagato un prodotto di risparmio, cosa che ha penalizzato i listini dei Sud Est Asiatico. I titoli dell'azienda sono stati sospesi dalle contrattazioni alla Borsa di Hong Kong, dopo il tonfo del 15% della vigilia.



Usa, +531mila nuovi posti a ottobre



Rapporto sull'occupazione di ottobre migliore del previsto, negli Stati Uniti. Il mese scorso è stato registrato un aumento dell'occupazione statunitense (escluso il settore agricolo) superiore alle attese, invertendo il trend dei due mesi precedenti, e un calo della disoccupazione superiore alle previsioni, con il tasso sceso al livello più basso dall'inizio della pandemia. A ottobre, sono stati guadagnati 531.000 posti di lavoro rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di 450.000 posti; il dato di settembre e' stato rivisto da 194.000 a 312.000, quello di agosto da 366.000 a 483.000, per un'aggiunta complessiva nei due mesi precedenti di 235.000 posti di lavoro. A luglio, erano stati aggiunti più di un milione di posti di lavoro, il miglior dato dell'anno. La disoccupazione è scesa dal 4,8% di settembre (invariata) al 4,6%, contro attese per un calo al 4,7%.



Banche centrali sotto la lente

Le mosse delle banche centrali rimangono sotto la lente, anche se per adesso non sono state annunciate manovre che hanno sorpreso gli investitori. Mercoledì 3 novembre la Federal Reserve ha annunciato il tapering, ossia la riduzione di acquisti di asset per 15 miliardi di dollari al mese, rispetto al livello di 120 miliardi di dollari. La mossa era già largamente metabolizzata dai mercati e soprattutto il numero uno, Jerome Powell, ha rassicurato che l'istituto centrale sarà invece «paziente» sul ritocco dei tassi. Ieri la Banca d’Inghilterra ha annunciato lo status quo sulla politica monetaria, a dispetto delle attese degli analisti su un possibile ritocco al rialzo dei tassi. Il costo del denaro è stato dunque confermato al minimo storico dello 0,1 per cento.