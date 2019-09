Borse Ue prudenti in attesa della Fed, Piazza Affari positiva con Mediobanca Gli investitori aspettano le mosse di Powell e prevedono un taglio di 25 punti base sui tassi. Focus anche sull'andamento del petrolio dopo i recenti attacchi in Arabia Saudita. Avanza il titolo di Piazzetta Cuccia dopo la salita nel capitale di Del Vecchio. Bene anche la Juve in attesa dell'esordio in Champions League di Cheo Condina ed Enrico Miele

3' di lettura

Mattinata prudente per le principali Borse europee in attesa della mosse della Fed sui tassi, che saranno illustrate dal presidente Powell, con il mercato che si aspetta un taglio di 25 punti base all’1,75%. Il focus degli investitori resta puntato anche sull'andamento del petrolio dopo i recenti attacchi in Arabia Saudita. In avvio il FTSE MIB viaggia poco sopra la parità, Fa meglio Madrid, mentre sono più in affanno Francoforte, Parigi e Londra. Con lo spread poco mosso ai nastri di partenza a 140 punti, e il rendimento dei BTp decennali allo 0,93%, in Italia torna d’attualità la Legge di bilancio con il premier Conte che inizia gli incontri in vista della predisposizione del testo, mentre in serata, sempre nella sede del governo italiano, è fissato il vertice con il presidente francese Emmanuel Macron.

Frenata dell'industria italiana a luglio

Intanto, sul fronte macro sono arrivati i dati sull'industria italiana: a luglio

2019 gli ordinativi hanno registrato un calo congiunturale del 2,9%, mentre nella media degli ultimi tre mesi si rileva un modesto aumento congiunturale (+0,1%). Lo rende noto l'Istat aggiungendo che «in termini tendenziali l'indice grezzo degli ordinativi diminuisce dell'1%, sintesi

di un leggero aumento sul mercato interno (+0,3%) e di un marcato calo su quello estero (-2,9%)». L'Istat segnala per gli ordinativi che «la diminuzione congiunturale deriva da una marcata contrazione delle commesse provenienti dal mercato interno (-4,2%) e da una piu' modesta di quelle provenienti dall'estero (-0,8%)».

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Frena Moncler per timori su Hong Kong. Su la Juventus e St

Milano viaggia comunque in rialzo, meglio degli altri listini continentali, grazie alle discrete performance delle banche, di Stmicroelectronics e della Juventus Fc, che sale in attesa dell'esordio in Champions League previsto per stare. Sul listino principale milanese partenza in negativo invece per il titolo Moncler, che cede oltre il 3% ed è il peggiore, dopo le parole del ceo Remo Ruffini che ha parlato di un «momento non facile, Hong Kong è un problema, ma stiamo combattendo». Cede anche Prysmian e nel lusso Salvatore Ferragamo. Gli acquisti invece premiamo Stmicroelectron e il settore delle utility.

Bene Mediobanca dopo salita Del Vecchio nel capitale

Avanza Mediobanca dopo la notizia, diffusa ieri in serata a mercati chiusi, della salita di Leonardo Del Vecchio al 6,94% del capitale. Fa meglio Generali, dove il fondatore di Luxottica ha poco meno del 5%. Sale Atlantia il giorno dopo l’addio dell’ad Castellucci deciso in cda.