Borse allungano con occhi su Ucraina. A Milano Saipem ko dopo aumento e piano cessioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'indomani di una seduta nervosa, i listini europei, nell'ultima giornata della settimana, sono partiti con prudenza e hanno poi rotto gli indugi, puntando verso l'alto con guadagni anche attorno a un punto, pur continuando a monitorare con attenzione gli sviluppi dell'invasione russa dell'Ucraina e e le mosse delle banche centrali per contrastare la crescita dell'inflazione. Così i riflettori sono puntati sul FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, il Ftse 100 di Londra, l'AEX di Amsterdam e l'IBEX 35 di Madrid. In rialzo modesto i future di Wall Street.

All'indomani dei summit internazionali che hanno affrontato la crisi ucraina, gli investitori cercano di valutare l'impatto delle nuove sanzioni annunciate contro Mosca. Deboli, intanto, le Borse asiatiche, penalizzata dalle vendite sul settore tecnologico cinese dopo che gli Stati Uniti hanno definito «premature» le voci su un accordo che consenta ai colossi tech di Pechino di rimanere quotati a Wall Street.

Borsa Mosca in altalena, secondo giorno di apertura parziale

Seduta priva di direzione per la Borsa di Mosca al secondo giorno di riapertura parziale dopo lo stop imposto alla luce del -33% accusato dai listini all'avvio dell'invasione russa dell'Ucraina. Le negoziazioni continuano a essere consentite solamente su 33 dei 50 titoli del paniere Moex e con limitazioni ad hoc per sostenere l'andamento delle quotazioni: gli investitori esteri non possono cedere azioni locali e le vendite allo scoperto sono vietate. L'indice Moex cede l'1,4% dopo essere salito in precedenza fino a +3,3%. Tra i titoli in rosso ci sono i colossi dell'energia Gazprom e Lukoil, oltre alla prima banca del paese Sberbank (-5%). Rosneft sale invece di circa il 2%.

Continua l'accelerata di Tim, occhi su Saipem dopo piano

Tra i principali titoli milanesi, continua a correre Telecom Italia, mentre le indiscrezioni segnalano passi avanti nel progetto di rete unica e riportano i nomi di nuovi soggetti interessati ad asset del gruppo, tra cui Cvc e Vivendi. Sullo sfondo resta l'offerta di Kkr, che si è detta non pregiudizialmente contraria alla rete unica. Sotto la lente Saipem, dopo l'annuncio dei conti 2021 e del piano di ristrutturazione che prevede un aumento di capitale da 2 miliardi. Bene Generali nel giorno della presentazione del «contro-piano» messo a punto da Francesco Gaetano Caltagirone. In rosso Poste Italiane e Tenaris.



Euro/dollaro poco mosso, risale il rublo

Sul mercato dei cambi, euro/dollaro poco mosso a 1,1013 da 1,1001 alla vigilia in chiusura. Lo yen è in recupero dopo aver toccato i minimi da sei anni contro il dollaro. La divisa giapponese è indicata a 133,96 per un euro (da 134,42) e 121,61 per un dollaro (122,19). Rublo in risalita a 99,25 per un dollaro.

Spread stabile sopra 150 punti, ancora vendite sui Treasury

Andamento stabile per lo spread BTp/Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 152 punti base, invariato rispetto al closing della vigilia. In lieve calo il rendimento del BTp decennale benchmark, al 2,04% dal 2,05% precedente. Inoltre, proseguono le vendite sui Treasury americani, che si avviano a registrare la peggiore performance trimestrale dall'inizio degli anni Settanta.