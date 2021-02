Borse europee prudenti, a Piazza Affari riparte il rally dei petroliferi Milano tenta il rimbalzo all'indomani del voto di fiducia del Senato al governo Draghi e in attesa del bis alla Camera. Occhi puntati sui risultati societari, da Nestlé alla tedesca Daimler, passando per Barclays, Airbus e Carrefour. Euro a 1,20 contro il dollaro, spread in rialzo a 95 punti di Enrico Miele e Flavia Carletti

I listini europei si muovo all'insegna della prudenza dopo la chiusura debole di Tokyo e quella contrastata di Wall Street alla vigilia. A Piazza Affari il Ftse Mib viaggia sulla parità all'indomani del voto di fiducia del Senato al governo Draghi e nel giorno della discussione e del voto alla Camera. L'esecutivo presieduto dall'ex presidente della Banca centrale europea ha ottenuto 262 voti a favore, 40 sono stati i no e 2 gli astenuti (la maggioranza è a 161 voti). L'attenzione del mercato si sta spostando sui risultati societari: è il turno di tanti big del Vecchio Continente, dal gruppo svizzero Nestlé (-3% a 12,2 miliardi di franchi l'utile 2020), alla tedesca Daimler (+48% a 4 miliardi di euro l'utile 2020, con ricavi a 154,3 miliardi), passando per Barclays, Airbus e Carrefour. L’agenda macro economica prevede la fiducia dei consumatori europei (-15,5 il dato precedente) che può essere un termometro della propensione alla spesa privata, e le richieste di sussidi Usa, che di recente si sono alzati a causa della pandemia. In Italia gli occhi degli investitori sempre sono puntati sull’inizio dei lavori del Governo Draghi , che oggi dovrebbe ricevere la fiducia della Camera. Lo spread ieri si è attestato sopra i 94 punti base, in allargamento di qualche punto: l’avversione al rischio ha riportati acquisti sul Bund e qualche vendita del BTp, che ha anche subito la concorrenza dalle Aste pubbliche.

A Piazza Affari riparte il rally dei petroliferi

In attesa degli stock di petrolio negli Stati Uniti, resta alta l'attenzione sul comparto, a Piazza Affari bene in avvio Saipem, con Eni e Tenaris in progresso.In evidenza anche Banco Bpm, con le rinnovate indiscrezioni stampa di colloqui iniziali con Unipol per una aggregazione con Bper, di cui Unipol è primo azionista. Segno opposto per Campari in attesa della pubblicazione dei conti 2020.

La pandemia è sempre il pendolo dei mercati, che oscilla tra le preoccupazioni per nuovi lockdown che possano frenare la ripresa economica e l’ottimismo per l’avanzare delle vaccinazioni anti- Covid 19.

Ieri la ricerca di porti sicuri ha beneficiato il dollaro, che si è rafforzato sotto quota 1,21 contro euro. La moneta americana è in rialzo anche per i timori di inflazione avallati dall’aumento dei prezzi alla produzione e da quello dei consumi.

Diversi sono i motivi che hanno sostenuto il petrolio, in rilancio grazie a fattori contingenti, in primis l’aumento della domanda negli Stati Uniti per via del clima molto rigido.