Borse europee prudenti, Evergrande resta osservato speciale

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Si muovono con prudenza le Borse europee dopo tre sedute consecutive chiuse in rialzo. Le rassicurazioni della Federal Reserve su tapering e tassi, che nella seduta di giovedì 23 settembre hanno permesso ai listini del Vecchio Continente, e anche a Wall Street, di chiudere la terza seduta consecutiva in territorio positivo, sono bilanciate in queste ore soprattutto dai timori per il destino del colosso immobiliare cinese Evergrande (dopo che sono scaduti alcuni termini di rimborso sul pagamento degli interessi dei bond in dollari senza che la società abbia comunicato nulla ai mercati). A Piazza Affari il FTSE MIB è debole, così come lo sono il DAX 40 a Francoforte e il CAC 40 a Parigi.

Altalenanti le Borse asiatiche: Tokyo dopo la pausa per festività ha chiuso in rialzo del 2,1% mentre Hong Kong cede oltre mezzo punto percentuale, zavorrata da Evergrande (-13%), e la Borsa indiana di Bombay ha registrato un rialzo record in apertura (con l'indice Sensex che ha oltrepassato per la prima volta la soglia dei 60mila punti). Rassicurazioni arrivano invece dalla presidente Banca centrale europea, Christine Lagarde, che in un’intervista alla Cnbc ha spiegato come l’aumento dei prezzi sia “temporaneo” con un ritorno alla stabilità previsto già nel 2022.

Loading...

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

A Milano occhi puntati su Mediobanca dopo blitz su Generali

Sul Ftse Mib, grande attenzione su Mediobanca dopo il blitz con cui è salita al 17,22% dei diritti voto di Generali, in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione della compagnia di assicurazioni. In rialzo i titoli Banca Pop Er dopo il piano sul ricambio generazionale e Telecom Italia in vista del progetto sul cloud nazionale. Stellantis ha invece annunciato l’ingresso di Mercedes-Benz come nuovo partner di Automotive Cells Company (ACC), società per produrre batterie assieme a TotalEnergies. In fondo al segmento principale di Piazza Affari Terna, Cnh Industrial e Moncler.

Evergrande resta osservato speciale

Il colosso cinese dell'immobiliare Evergrande resta osservato speciale. La società giovedì 23 settembre avrebbe dovuto rimborsare una cedola sul debito offshore da 84 milioni di dollari. Tecnicamente il default viene dichiarato trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento, ma alle autorità locali è stato chiesto di prepararsi comunque al peggio. Pechino non verrà in soccorso del gigante immobiliare indebitato per 300 miliardi di dollari, ma la Banca centrale è intervenuta anche oggi per stabilizzare il sistema iniettando nel sistema altri 70 miliardi di dollari.

Euro/dollaro stabile, petrolio in rialzo

Sul fronte dei cambi, l’euro è stabile a 1,1733 dollari (contro 1,1736 ieri in chiusura) e a 129,63 yen (129,314), con il biglietto verde che vale 110,49 yen (110,175). Prosegue infine il rally del petrolio, vicino ai massimi dell’anno grazie alla spinta della ripartenza del comparto aereo: il contratto di consegna a novembre del Wti è scambiato a 73,5 dollari (+0,3%) e il Brent a 77,6 dollari (+0,4%).