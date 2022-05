Borse caute in attesa dato sui prezzi Usa. Generali giù con uscita Caltagirone da Cda

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nell'ultima seduta della settimana le Borse europee cercano di consolidare il recupero iniziato mercoledì e si muovono in cauto rialzo, con l'eccezione di Milano che è sotto la parità, dopo che la trimestrale sopra le attese del colosso Alibaba ha spinto la Borsa di Hong Kong e in generale il comparto tech dei listini asiatici. Così, se il FTSE MIB di Milano è debole, viaggiano in rialzo il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam. Resta più indietro il FT-SE 100 di Londra.

Mentre sullo sfondo restano i timori per la guerra in Ucraina e le sue conseguenze sulla ripresa economica, gli investitori continuano a guardare alla Fed, che a suo modo ha rassicurato i mercati, definendo «appropriati» gli attesi rialzi dei tassi, ma senza quella fuga in avanti temuta da alcuni. Nel frattempo, sale l’attesa per il dato Pce sull'inflazione americana di aprile, pubblicato insieme ai redditi personali e alle spese per i consumi, elemento-chiave per delineare il futuro orientamento della Federal Reserve sulle politiche monetarie. E sempre sul fronte macro spazio alla bilancia commerciale italiana e alla massa monetaria M3 dell'Eurozona.

Bene Cnh, Generali giù con uscita Caltagirone da Cda

A Piazza Affari in testa al listino Cnh Industrial, Unipol e le utility Terna e Snam Rete Gas. In controtendenza Unicredit, Iveco Group e Banca Pop Er. Occhi sempre su Telecom Italia, alle prese col nodo rete unica. Fuori al listino principale Autogrill che, secondo Il Sole 24 Ore, vede più vicina la fusione con Dufry. Dopo il rally della vigilia, rallenta Saipem, che pure, in joint venture paritetica con Clough, ha raggiunto un accordo da 2,7 miliardi di dollari con Perdaman Industries per lo sviluppo dell’impianto urea lungo la costa dell’Australia occidentale. Generali scivola sotto 17 euro - peggior titolo del Ftse Mib - dopo l'annuncio a sorpresa delle dimissioni di Francesco Gaetano Caltagirone, con effetto immediato, dal board della società.

Spread in ulteriore calo sotto 190 punti

Ancora in discesa il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco, indicato a 188 punti base dai 190 punti della vigilia. In calo anche il rendimento del BTp decennale benchmark, che ha segnato una prima posizione al 2,88% dal 2,91% del closing della vigilia.

Euro si rafforza ancora sul dollaro, debole il petrolio

Sul fronte dei cambi, l’euro continua a guadagnare terreno sul dollaro e scambia a 1,0746 contro il biglietto verde (da 1,0656 ieri in chiusura) e a 136,4 yen (da 135,34). Dollaro-yen a 126,95. Il gas scambia a 84,5 euro per megawattora (-1,7%). Debole, infine, il petrolio con il Wti di luglio a 113,7 dollari (-0,3%) e il Brent stesso mese a 117,1 dollari (-0,2 per cento).



Tokyo chiude in rialzo in scia a Wall Street

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo che ha cavalcato l'onda dell'ottimismo di Wall Street. L'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,7% a 26.781,68 punti. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in forte rialzo, allentando le preoccupazioni sulle posizioni della Federal Reserve statunitense. Gli investitori, inoltre, sono stati sostenuti dai buoni risultati nel settore del commercio al dettaglio.