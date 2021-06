Borse europee prudenti, occhi ancora puntati sul lavoro Usa

Dollaro in rialzo su possibili mosse della Fed, sale il greggio

La prospettiva che l'irrigidimento della politica monetaria possa arrivare prima del previsto sostiene il dollaro: il biglietto verde si rafforza a 1,2107 per un euro (1,2120 ieri in chiusura) ed è stabile a 110,25 yen (110,22), mentre il rapporto euro/yen è a 133,46 (133,69).

In lieve rialzo il prezzo del petrolio: il future luglio sul Wti sale dello 0,26% a 68,99 dollari al barile, mentre la consegna agosto sul Brent guadagna lo 0,2% a 71,45 dollari.

Il cambio euro / dollaro Loading...

Tokyo chiude in calo, vendite sull'high tech

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo che ha risentito delle prese di profitto e della debolezza delle aziende del settore high tech. A fine seduta, l'Indice Nikkei ha segnato un calo dello 0,40% attestandosi a 28.941,52 punti. Chiusura in calo frazionale anche per il più ampio Indice Topix, che ha segnato un'ultima posizione a 1.957,70 punti, in ribasso dello 0,051% rispetto al closing precedente.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)