Borse europee prudenti, petrolio in stand by per lo stallo nel cartello Opec+

Seduta contrastata per le principali Borse europee nonostante i recenti record di Wall Street in seguito al balzo degli occupati Usa nel mese di giugno, mentre dalla Cina sono arrivate indicazioni deboli dall’andamento del settore servizi (in calo l’indice Caixin di maggio). Sopra le attese, al contrario, l'indice Pmi sulle attività dei servizi nell'Eurozona, con la sola eccezione della Germania. "Orfani" dei listini Usa, che resteranno chiusi per la Festa dell'Indipendenza americana, gli investitori guardano in questa fase ai prezzi del petrolio, in posizione di attesa a causa dello stallo tra i grandi esportatori aderenti al cartello Opec+ che proveranno nuovamente a trovare una intesa sulle soglie produttive: se la maggior parte dei membri guidati dall'Arabia Saudita, infatti, sostiene la proposta di un incremento da agosto di 400mila barili al giorno e l'allungamento a fine 2022 delle intese generali sulla produzione, gli Emirati Arabi Uniti spingono per una revisione della base di calcolo e sono contrari all'estensione del patto oltre la scadenza di aprile 2022.

In Europa, intanto, l'agenda macro-economica ha registrato la diffusione degli indici Pmi relativi al mondo dei servizi a giugno. Un "termometro" importante per capire la fiducia nella ripresa post-Covid, che stavolta ha segnato andamenti contrastanti: in Italia il dato è stato oltre le attese, bene anche in Spagna (al top dal 200) e Francia (il massimo dal 2018), ma deludente in Germania.

A Piazza Affari guida Mediobanca, scatta Rdm



A Piazza Affari si registrano rialzi sul titolo Mediobanca, secondo gli operatori sempre sostenuta dai possibili scenari dopo il rafforzamento della Delfin di Leonardo Del Vecchio al 18,9%. Anche Unicredit, Bper e Intesa Sanpaolo sono in recupero. Si rafforza Pirelli che prosegue la risalita verso i 5 euro dopo il riassetto di Camfin arrivata al 14% del capitale e orientata ad aumentare ulteriormente la presenza nel capitale del gruppo degli pneumatici. Stacco di dividendo per Hera che distribuisce ai soci 11 centesimi per azione: la flessione in Borsa è in linea con il rendimento della cedola. In discesa Prysmian e Amplifon

Fuori dal Ftse Mib, balzo per Reno De Medici dopo l'opa finalizzata al delisting annunciata dal fondo Apollo che ha rilevato il 67% del capitale: il prezzo di Borsa pari a 1,47 euro è già superiore agli 1,45 euro dell'offerta. Allargando lo sguardo al resto d’Europa, a Londra strappano i supermercati Morrisons che hanno accettato l'offerta da 6,3 miliardi di sterline da parte di un consorzio guidato da Fortress: il fondo Apollo, anche qui protagonista, sta valutando una controproposta.

Spread in rialzo a 102 punti base, tasso 0,79%



Apertura in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il pari durata tedesco è salito sopra la soglia di 100 punti base, a 102 punti base, rispetto ai 96 punti base dell'ultimo closing. In frazionale aumento il rendimento del decennale italiano che e' allo 0,79% dallo 0,78% del precedente riferimento.